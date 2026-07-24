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Eklipse egunean kamioiei zirkulatzeko debekua altxatu eta mugak jarri ditu Eusko Jaurlaritzak

Segurtasun Sailak hasiera batean 24 orduko erabateko debekua aurreikusten zuen abuztuaren 12rako, baina murrizketa berria arratsaldeko ordu-tartera mugatuko da.

Kamioaik abuztuak 12
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Agentziak | EITB

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Eusko Jaurlaritzak atzera egitea erabaki du eta datorren abuztuaren 12ko eguzki-eklipse osoa dela eta ibilgailu astunentzat aurreikusitako murrizketak nabarmen leunduko du. Aste honetan errepideko garraioaren elkarte eta talde profesionalekin bilera bat izan ondoren, 7.500 kilotik gorako ibilgailuei zirkulatzeko debekua egun horretako 17:00etatik 23:59etara bitarteko tartera mugatuko da azkenean. Trafiko-intentsitaterik handiena aurreikusten den ordu-tartearekin bat eginez hain zuzen ere.

Ebazpen berri honek aldatzen du Segurtasun Sailaren hasierako jarrera. Zuzenketa honen bidez, Trafiko Zuzendaritzak bere hasierako helburuari eutsi nahi dio: bide-segurtasuna bermatzea eta fenomeno astronomikoak iraun bitartean EAEko errepide-sarea arintzea, desplazamenduen pilaketa masiboa espero baita une horretan. Hala ere, debekua zazpi ordura soilik murritzea erabaki da, garraio-enpresen eta profesionalen eguneroko jardueran eragingo dituen inpaktu ekonomiko eta operatiboak leuntzeko.

Euskadiko kamioien trafikoa debekatuta egongo da abuztuaren 12an, eklipsea dela eta
Eguzki eklipseak Trafikoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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