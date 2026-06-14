Gipuzkoa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gran fiesta de las eskola txikiak en Zizurkil

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eskola Txikien festa 2026 Zirzukil
author image

EITB

Última actualización

La escuela Mendigain de Zizurkil ha organizado la fiesta de este año en la que han participado 27 centros. Los organizadores han destacado que "las escuelas y pueblos pequeños se alimentan mutuamente y construyen juntos el futuro", y para ello quieren pueblos y barrios pequeños vivos.

Escuela Pública Vasca Gipuzkoa Educación Sociedad

Te puede interesar

Etxebarri jai gunea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos detenidos y un ertzaina herido tras un altercado en las fiestas de Etxebarri

Los incidentes han tenido lugar esta madrugada, cuando tras la detención de un joven por parte de la policía local, se ha requerido la presencia de la Ertzaintza ya que una multitud estaba intentando agredir a los agentes. Los ertzainas han sido recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal y uno de ellos ha resultado herido. Se ha detenido a otro joven acusado de atentado a la autoridad.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Osasun Bidasoa reúne a 3000 personas en Irun para exigir unos servicios sanitarios públicos de calidad

Este sábado han vuelto a exigir mejoras urgentes en la sanidad pública y han denunciado el riesgo de colapso en el Hospital Bidasoa y en los centros de atención primaria de la comarca. Los convocantes han recordado la manifestación de hace un año en la que se reunieron 12 000 personas en protesta por el cierre de las urgencias pediátricas y del servicio de psiquiatría infanto-juvenil y han denunciado que la situación no ha mejorado.
Cargar más
Publicidad
X