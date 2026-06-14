Gran fiesta de las eskola txikiak en Zizurkil
La escuela Mendigain de Zizurkil ha organizado la fiesta de este año en la que han participado 27 centros. Los organizadores han destacado que "las escuelas y pueblos pequeños se alimentan mutuamente y construyen juntos el futuro", y para ello quieren pueblos y barrios pequeños vivos.
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Muchos barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan con su propio personaje de fiestas
En la capital alavesa, muchos barrios cuentan con su propio personaje, que da un carácter especial a las fiestas locales. Son un ejemplo de auzolan que ayuda a construir el carácter de barrio en torno a una figura. Una docena de barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan ya con sus propios protagonistas de las fiestas locales, siempre ligados al carácter de barrio.
Miles de personas disfrutan en Amurrio con Araba Euskaraz
Bajo el lema "Taupadak berpiztu!", el buen tiempo acompaña en una jornada festiva, repleta de música, cultura y actividades para todos los públicos. Este año, Aresketa Ikastola organiza la cita en apoyo al euskera y las ikastolas alavesas.
Dos detenidos y un ertzaina herido tras un altercado en las fiestas de Etxebarri
Los incidentes han tenido lugar esta madrugada, cuando tras la detención de un joven por parte de la policía local, se ha requerido la presencia de la Ertzaintza ya que una multitud estaba intentando agredir a los agentes. Los ertzainas han sido recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal y uno de ellos ha resultado herido. Se ha detenido a otro joven acusado de atentado a la autoridad.
Muere ahogado un vizcaíno de 43 años en la playa de Oriñón, en Castro Urdiales
El aviso se recibió hacia las 17:45 horas. Los rescatadores localizaron a la víctima flotando en el agua y, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no fue posible salvar su vida.
Osasun Bidasoa reúne a 3000 personas en Irun para exigir unos servicios sanitarios públicos de calidad
Este sábado han vuelto a exigir mejoras urgentes en la sanidad pública y han denunciado el riesgo de colapso en el Hospital Bidasoa y en los centros de atención primaria de la comarca. Los convocantes han recordado la manifestación de hace un año en la que se reunieron 12 000 personas en protesta por el cierre de las urgencias pediátricas y del servicio de psiquiatría infanto-juvenil y han denunciado que la situación no ha mejorado.
Todo listo en Amurrio para celebrar Araba Euskaraz por sexta vez
La fiesta de las ikastolas alavesas dará comienzo a las 10:00 horas con el acto de inauguración. Además de una jornada festiva, los organizadores quieren que sea "un espacio reivindicativo por los derechos lingüísticos".
33 personas atendidas por el calor en la CAV
Euskadi y la Ribera de Navarra han permanecido en aviso amarillo por calor entre las 13:00 y las 20:00 horas. El domingo se repetirá el aviso amarillo en esa franja horaria. Güeñes y Llodio han marcado las máximas del día con 38,5 y 38 grados respectivamente.
Miles de personas se acercan a Urkiola para disfrutar de la feria y la romería de San Antonio
También los hay que no fallan cada año, siguiendo la tradición. Por primera vez, los visitantes han organizado un concurso para elegir al mejor semental. Tampoco faltan la feria, los bertsolaris y las actividades para los niños.
Kontseilua reivindica en Pamplona que es necesario "un nuevo ciclo de revitalización" ante la "situación de emergencia" que vive el euskera
La manifestación ha partido dividida en tres columnas y en la que ha salido de la Plaza de la Libertad han participado representantes políticos como la consejera de Euskera, Ana Ollo; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; y parlamentarios de EH Bildu y Geroa Bai.