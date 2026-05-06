Teatro de calle
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45 compañías y casi 100 funciones en la Umore Azoka de Leioa, del 14 al 17 de mayo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 45 konpainia eta ia 100 emanaldi Leioako Umore Azokan, maiatzaren 14tik 17ra
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EITB

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La 26ª edición de la feria de teatro callejero de Leioa contará con una veintena de compañías vascas. Además, los encuentros profesionales reunirán a unos 300 agentes del sector. 

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