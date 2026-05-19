Los Premios Talía, que concede la Academia de las Artes Escénicas de España (AAE), ha celebrado este lunes en los Teatros del Canal de Madrid su cuarta edición en una gala marcada por el reparto de galardones en todas sus categorías y en los que se ha escuchado en repetidas ocasiones el grito de 'Viva Palestina libre'.

El tenor donostiarra Xabier Anduaga se ha hecho con el premio al mejor intérprete masculino de lírica por su desempeño en la ópera La sonnambula, mientras que la bilbaína Ana Garay se ha llevado el galardón de mejor vestuario por labor en el montaje Yerma. Además, el pamplonés Ángel Ruiz ha ganado el premio Talía a mejor actor protagonista de teatro de texto en el apartado masculino por 'El rey de la farándula'.

Uno de los títulos más reconocidos de la noche ha sido 'Esencia', de Ignacio García May -que no ha acudido- y dirigida por Eduardo Vasco, que se ha alzado con el Talía a Mejor Espectáculo de Teatro de Texto y con el premio a Mejor Autoría de Teatro de Texto. La única categoría en la que 'Esencia' no ha logrado imponerse ha sido la de Mejor Actor de Reparto de Teatro de Texto, que ha recaído en Luis Bermejo por 'Los yugoslavos'.



En las categorías protagonistas de teatro de texto, Nathalie Poza ha sido reconocida como Mejor Actriz por 'Un tranvía llamado deseo', mientras que Ángel Ruiz ha logrado el galardón a Mejor Actor por 'El rey de la farándula'.



En la categoría de teatro musical, 'Los Miserables', de ATG Entertainment España, ha logrado llevarse los cuatro Talía a los aspiraban.

Por otro lado, el premio de Honor a la Trayectoria Profesional ha sido para María Galiana

En danza, 'Calentamiento' ha recibido tres Talia, y en la categoría de lírica también han estado repartidos, ya que 'Yerma' ha obtenido el Talía a Mejor Espectáculo, así como el Talía a Mejor Vestuario, ´para la bilbaína Ana Garay, pero los premios de interpretación han sido para Ruth Iniesta por 'La Traviata' y Xabier Anduaga, que no ha podido acudir a la cita, por 'La Sonnambula'.