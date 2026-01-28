Lautan Hiru, festival de teatro de pequeño formato, celebrará su octava edición los días 5, 12, 19 y 26 de febrero en Bilbao y el 17 de abril en Baiona (Hautagaia y Zaku berekoak, en el espacio Biltxoko). El festival, organizado por Euskaltzaindia junto a la compañía Tartean, Bira Kulturgunea y 7Katu, ofrecerá un total de ocho espectáculos.

Las citas de Bilbao, los días 5, 12, 19 y 26 de febrero, tendrán lugar el Kalderapeko, Bira, Café Bar Bilbao, el gaztetxe 7Katu y la sede de Euskaltzaindia.

La compañía Gehibat ha sido la acreedora este año de la ayuda a la creación de piezas teatrales que cada año promueve Lautan Hiru, por lo que presentará la pieza ganadora, Zaku berekoak, el 5 de febrero en la sede de Euskaltzaindia.

Además, también se estrenarán una lectura dramatizada de la obra ganadora del XXIII premio Café Bar Bilbao-Tartean (Ganbarako lana de Xabier Paya); la pieza Goiruri…grabatzen!, producida junto a 7Katu; y Hautagaia, de Patxo Hirigarai.

Las entradas se podrán comprar antes de las actuaciones a un precio de 4 euros.