Otsailak 5-26
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lautan Hiru antzerki jaialdiak zortzi ikuskizun eskainiko ditu

Lau astez egingo dituzte antzerki emanaldiak Bilbon, ostegunetan, eta Baionara ere iritsiko da jaialdia, apirilaren 17an.
Lautan Hiru antzerki jaialdiaren aurkezpena
Lautan Hiru jaialdiaren aurkezpena. Argazkia: Euskaltzaindia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lautan Hiru formatu txikiko lanen antzerki-jaialdiaren zortzigarren edizioa otsailaren 5, 12, 19 eta 26an egingo dute, Bilbon, eta apirilaren 17an Baionan (Hautagaia eta Zaku berekoak, Biltxoko espazioan). Zortzi emanaldi izango dira guztira, Euskaltzaindiak Tartean antzerki konpainiarekin, BIRA Kulturgunearekin eta 7Katurekin batera elkarlanean antolatu duen jaialdian.

Otsailaren 5ean, 12an, 19an eta 26an emango dira antzezlanak Bilbon, Kalderapekon, BIRAn, Café Bar Bilbaon, 7Katu gaztetxean eta Euskaltzaindiaren egoitzan.

Gehibat konpainiak urtero Lautan Hiru jaialdiak antzezlan bati ematen dion laguntza eskuratu du aurten, eta Zaku berekoak antzezlana aurkeztuko du, hortaz, otsailaren 5ean, Euskaltzaindiaren egoitzan.

Gainera, beste hiru lan estreinatuko dira jaialdiaren eskutik: XXIII. Café Bar Bilbao-Tartean sarietako testu saridunarekin (Xabi Payaren Ganbarako lana) eginiko irakurketa dramatizatua; 7Katu gaztetxearekin batera ekoiztutako Goiuri… grabatzen! pieza; eta Pantzo Hirigarairen Hautagaia.

Sarrerak egunean bertan erosi ahalko dira (emanaldi bakoitza 4 €). 

Euskaltzaindia Bilbo Antzerkia

Zure interesekoa izan daiteke

"Desobedienteak 18/98" antzezlana
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tanttakak "Desobedienteak 18/98" antzezlana estreinatuko du Arriagan

Maria Goiricelayak idatzi eta Fernando Bernuesek eta Mireia Gabilondok egokitu eta zuzendu duten antzezlanak desobedientzia zibilaren ibilbide bat marraztu, eta 18/98 sumarioan murgiltzen du ikuslea. Euskarazko bertsioa gaur, urtarrilak 8, estreinatuko dute, Arriagan, eta gaztelaniazkoa bihar, urtarrilak 9, agertoki berean. Gero, biran izango da ikuskizuna: Eibar, Zarautz, Donostia, Gasteiz, Barakaldo, Hondarribia...  

Juan Cristostomo Arriagaren bustoa Bilboko Arriaga antzokian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arriagak kontzertua eta antzerki ibilbideak eskainiko dizkio izena eman zion konpositoreari

2026ko urtarrilaren 17an Juan Crisostomo de Arriaga konpositorearen heriotza goiztiarraren (19 urte zituela hil zen) 200 urte beteko direla eta, haren izena daraman Bilboko antzokiak proposamen bikoitza egingo du. Urtarrilaren 17an, La Ritirata Josetxu Obregón bilbotar musikariak zuzendutako orkestrak Arriaga y el eco de su tiempo kontzertua eskainiko du, eta urtarrilaren 10ean eta 24an, eta otsailaren 1ean, goizez, Koldo Olabarrik eta Ainhoa Etxebarria aktoreek prestatutako antzerki ibilbideak izango dira. Kontzerturako sarrerak 26 eta 52 euro bitarteko prezioan eros daitezke, eta ibilbideetakoak 15 euroan. 
"Muro de piedra" antzezlanak estreinatuko du Garabia Pabellón 6eko Gazte Konpainiaren espazio berria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Muro de piedra" antzezlanak inauguratuko du Pabellon 6ko Gazte Konpainiaren espazio berria, Bilbon

Bilboko udal antzoki berrian ikusiko den lehen antzezlana "oroitzapen baten historia da". Torremolinoseko Pasaje Begoña kalezulo txikian, polizia-sarekada masibo bat egin zuten errepresio frankistatik ezkutuan askatasunez bizitzen saiatzen ari zirenen kontra, 1971an.  Markel Hernandezen testua Aritz Castillok, Nora Urdanpilletak, Nerea Sanzek, Pino de Pablosek, Markel Urrestarazuk eta Arnatz Puertasek zuzendu, sortu eta interpretatu dute, talde lanean. Guk Sanzekin eta Castillorekin hitz egin dugu.  Emanaldiak azaroaren 6tik 23ra egingo dituzte, ostegunetik igandera.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X