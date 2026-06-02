"Andereño" ("La maestra"), espectáculo de títeres de la compañía vasca Anita Maravillas, ha ganado esta noche en Mérida, Extremadura, el premio a la mejor obra para público infantil, juvenil y familiar, en la gala de entrega de los Max, los premios españoles de las artes escénicas.

Miren Larrea, fundadora de Anita Maravillas, ha recordado sobre el escenario, a la hora de recoger el premio, el trabajo de las maestras palestinas. En la obra, la maestra protagonista construirá una hermosa escuela en el bosque para que los alumnos crezcan libremente en ella. Desafortunadamente, la guerra comenzará, y las y los protagonistas de la obra tendrán que dejar atrás su escuela soñada; el espectáculo proclama que la primera condición para ser libre es intentarlo..

Además, en la gala celebrada anoche en el Teatro Romano de Mérida, el productor ermuarra Jesús Cimarro ha sido galardonado con el Max de Honor, y la asociación teatral irunesa Ezezagunok ha sido galardonada con el Max de aficionados o carácter social. Representantes de la asociación, que promueve la diversidad, han señalado en el escenario que "el teatro, en este amplio escenario, se presenta como una metáfora de la vida, enseñándonos que es lo suficientemente grande, amplio y diverso como para que nunca nadie se quede fuera".

La obra "1936" se ha llevado el premio Max al mejor espectáculo teatral, y, en el apartado de danza, "No" se ha llevado tres premios.