El grupo Kalamua cuenta la historia desconocida de las mujeres mineras de Euskal Herria
El grupo sopeloztarra de teatro Kalamua ha llevado sobre el escenario la historia de las mujeres mineras de Euskal Herria, con la obra “Alas de hierro”. Las seis mujeres aúnan creatividad, reivindicación y humor. No han encontrado canciones o himnos de mujeres mineras, por mucho que han buscado, pero eso no ha sido un obstáculo.
