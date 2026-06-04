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El renovado Euskal Museoa Bilbao abrirá sus puertas el 10 de junio y ofrecerá entrada gratuita durante diez días

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko Euskal Museo berritua ekainaren 10ean irekiko dute eta doako sarrera eskainiko du hamar egunez

Última actualización

Tras una profunda reforma arquitectónica y museográfica, la ciudadanía tendrá entrada gratuita hasta el 21 de junio a los nuevos espacios expositivos, en los que la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao han invertido 20 397 401,53 euros. 

Museos Bilbao Arte

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