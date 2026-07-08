Euskal Museoa Bilbao presenta "Uhinak", la nueva exposición de Ra Asensi
La muestra se podrá visitar entre el 8 de julio y el 28 de diciembre en el espacio Kukula del edificio Misericordia. Ofrece formas realizadas en gres vidriado con óxidos y algas procedentes del Cantábrico, materiales que evolucionan durante el periodo expositivo.
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Exponen por primera vez "La Cabeza de Baco" en el Museo de Arqueología Bibat
La escultura de mármol, del siglo I, fue descubierta en 1976, en las inmediaciones de la iglesia parroquial de Arkaia. La pieza, de 13 cm de altura, 9,5 cm de ancho y 6,5 cm de profundidad, ha permanecido desaparecida durante 46 años, hasta que el exportavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava, Jon Buesa, la devolvió por requerimiento judicial. La pieza podrá verse hasta el 30 de septiembre en el Museo de Arqueología Bibat de Vitoria-Gasteiz.
La muestra "Kooperatiba" reúne la obra de Carla Filipe y Taxio Ardanaz en Tabakalera
Comisariada por Ángel Calvo Ulloa, la exposición recoge el trabajo de los artistas Carla Filipe y Taxio Ardanaz, , que abordan el pasado reciente y la memoria histórica a través de los documentos generados por diferentes movimientos políticos y sociales. Se abrirá el 3 de julio en el centro donostiarra, y se podrá visitar hasta el 10 de enero.
El museo Bonnat-Helleu recibe a su visitante número 100 000
El museo de bellas artes, remodelado y reabierto el pasado noviembre, ha recibido a su visitante número 100 000: una niña de 8 años natural de Baiona, la cual ha recibido de manos del director del museo, Barthélémy Etchegoyen, una tarjeta con la que podrá entrar gratis a a la pinacotecta durante un año.
La serie documental “Harri biguna” propone una lectura “crítica y contemporánea” del arte desde una perspectiva feminista
Desde hoy, 30 de junio, se puede ver en las plataformas Primera y ETB ON la serie documental de seis episodios escrita y dirigida por Tamara García. A través de entrevista y material de archivo, alumbra narrativas históricamente invisibilizadas y las muestra con una propuesta estética basada en el collage.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao homenajeará a Plácido Arango en su reapertura
Plácido Arango será el gran protagonista de la reapertura del Museo de Bellas Artes de Bilbao gracias a una exposición cedida por sus hijos y organizada conjuntamente con el Museo del Prado. La obra se inaugurará el 5 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, una vez finalizadas las obras de ampliación del edificio.
El claustro de Euskal Museoa Bilbao se llenará los viernes de música, danza, circo, deporte tradicional y bertsos
Las entradas para las actividades del ciclo Plazara están a la venta por 3 euros en la página web del recientemente restaurado museo bilbaíno. Participarán, entre otras y otros, la compañía Aukeran y las bertsolaris Nerea Ibarzabal, Oihana Bartra, Miren Amuriza y Uxue Alberdi.
“Cuerpos geométricos” invita a Nora Aurrekoetxea y Larry Bell a interpretar a Chillida
La nueva exposición de Chillida Leku, comisariada por Estela Solana, propone un recorrido por las distintas etapas de Eduardo Chillida, desde sus primeras piezas figurativas hasta sus proyectos de carácter arquitectónico, en los que configura espacios tridimensionales. Acompañan a las obras de Eduardo Chillida una obra de Nora Aurrekoetxea y otra de Larry Bell. Se podrá ver del 25 de junio al 26 de octubre de 2026.
El Guggenheim expondrá sendas retrospectivas de Philippe Parreno y Carmen Herrera en 2027
El Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao se reunió ayer en el museo, y ha anunciado su programación artística para el año que viene. También prepara una nueva presentación de su colección con motivo del 30 aniversario.
El público podrá ver el miércoles el nuevo atrio del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Antes de la reinauguración del renovado museo el 5 de octubre, el público podrá visitar de forma excepcional y sin necesidad de visita previa este miércoles, 24 de junio (10:00-20:00), el nuevo atrio del edificio. Se ha procedido a la reinstalación del monumento a Arriaga creado por Francisco de Durrio y se exponen en el espacio, además, 'Lugar de Encuentro', de Eduardo Chillida y ' Bilbao' de Richard Serra.