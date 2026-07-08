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Euskal Museoa Bilbao presenta "Uhinak", la nueva exposición de Ra Asensi

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Uhinak": Ra Asensiren erakusketa Bilboko Euskal Museoan

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La muestra se podrá visitar entre el 8 de julio y el 28 de diciembre en el espacio Kukula del edificio Misericordia. Ofrece formas realizadas en gres vidriado con óxidos y algas procedentes del Cantábrico, materiales que evolucionan durante el periodo expositivo.

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