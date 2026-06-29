El claustro de Euskal Museoa Bilbao se llenará los viernes de música, danza, circo, deporte tradicional y bertsos
Las entradas para las actividades del ciclo Plazara están a la venta por 3 euros en la página web del recientemente restaurado museo bilbaíno. Participarán, entre otras y otros, la compañía Aukeran y las bertsolaris Nerea Ibarzabal, Oihana Bartra, Miren Amuriza y Uxue Alberdi.
El restaurado Euskal Museoa Bilbao llevará a cabo la iniciativa "Plazara" en el claustro de su renovado edificio los viernes 3, 10, 17 y 24 de julio a las 19:30 horas.
Música, danza, circo, deporte tradicional y bertsos ocuparán el claustro del museo, a través de una programación especial.
El 3 de julio, Kankarro Konpainia unirá circo, danza y música "inspirándose en la cultura vasca en torno a la manzana", y el 10 de julio la compañía Aukeran presentará la obra ADK3.7 Dualtasuna, "un viaje coreográfico que combina danza tradicional y contemporánea, y una puesta en escena inmersiva para reflexionar sobre las dualidades que forman parte de la vida y de la memoria colectiva".
El 17 de julio, la Fundación Sustabiz acercará al público deporte tradicional y la cultura en torno a los mismos, y el 24 de julio se celebrará Ez Da Kasualitate, una sesión de bertsos musicalizada, con temas propuestos por Maite Berriozabal, y las bertsolaris Nerea Ibarzabal, Oihana Bartra, Miren Amuriza y Uxue Alberdi, acompañadas de los músicos Araitz Bizkai y Oihana Landa.
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