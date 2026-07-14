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La 44ª edición de Ertibil reúne obras de 18 nuevos artistas

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18:00 - 20:00

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La sala Rekalde acoge la exposición itinerante de apoyo a las y los artistas emergentes de Bizkaia, que permanecerá en Bilbao hasta el 18 de octubre. Desde allí, se trasladará a Barakaldo (21 de octubre -5 de noviembre), Basauri (6-29 de noviembre) e Igorre (30-30 de noviembre). El primer, segundo y tercer premio han recaído en Estela Miguel y Markel González Elezkano, Natalia Suárez Ortiz de Zarate y Jone Elorriaga Soto.  

Bilbao Arte

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