“Cuerpos geométricos” invita a Nora Aurrekoetxea y Larry Bell a interpretar a Chillida

Antes de la reinauguración del renovado museo el 5 de octubre, el público podrá visitar de forma excepcional y sin necesidad de visita previa este miércoles, 24 de junio (10:00-20:00), el nuevo atrio del edificio. Se ha procedido a la reinstalación del monumento a Arriaga creado por Francisco de Durrio y se exponen en el espacio, además, 'Lugar de Encuentro', de Eduardo Chillida y ' Bilbao' de Richard Serra.