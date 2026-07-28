El Guggenheim de Bilbao, en camino a convertirse en una de las Siete Maravillas Contemporáneas del Mundo
El Museo Guggenheim Bilbao se ha situado entre los principales candidatos a convertirse en una de las Siete Maravillas Contemporáneas del Mundo, al amparo de la iniciativa internacional lanzada por el World Travel and Tourism Council (WTTC), la principal institución que representa al sector del viaje y el turismo a nivel mundial.
El objeto de esta convocatoria abierta es seleccionar y reconocer los edificios, monumentos e instituciones "más singulares" creados desde el siglo XIX hasta la actualidad, que hayan contribuido a la profunda transformación del entorno local y de la forma de viajar. Así como acreditar la extraordinaria capacidad de los candidatos para acceder a la designación, atraer visitantes, impulsar el desarrollo económico y promover un turismo responsable.
Con el objetivo de dar a conocer la iniciativa y recabar los votos de los usuarios, la WTTC ha creado una página web en la que destacan la Torre Eiffel de París, el Museo Guggenheim Bilbao y el Gran Museo Egipcio de Guiza como muestras del potencial transformador de la arquitectura y la cultura en el devenir de un territorio.
El proceso se desarrollará en varias fases:
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Presentación de candidaturas: El plazo se abrió el pasado 7 de julio y estará abierto hasta finales de año para que los usuarios registren sus propuestas.
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Primera selección: El 7 de enero de 2027 se darán a conocer las 70 propuestas seleccionadas.
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Finalistas: Tras una votación pública, sólo quedarán en la lista 30 finalistas.
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Resultado: Finalmente, el 7 de julio de 2027 se anunciarán las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo.
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