La escultura de mármol, del siglo I, fue descubierta en 1976, en las inmediaciones de la iglesia parroquial de Arkaia. La pieza, de 13 cm de altura, 9,5 cm de ancho y 6,5 cm de profundidad, ha permanecido desaparecida durante 46 años, hasta que el exportavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava, Jon Buesa, la devolvió por requerimiento judicial. La pieza podrá verse hasta el 30 de septiembre en el Museo de Arqueología Bibat de Vitoria-Gasteiz.