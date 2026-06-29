MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
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El Museo de Bellas Artes de Bilbao homenajeará a Plácido Arango en su reapertura

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EITB

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Plácido Arango será el gran protagonista de la reapertura del Museo de Bellas Artes de Bilbao gracias a una exposición cedida por sus hijos y organizada conjuntamente con el Museo del Prado. La obra se inaugurará el 5 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, una vez finalizadas las obras de ampliación del edificio.

Museo de Bellas Artes de Bilbao Bilbao Bizkaia Arte

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