El Museo de Bellas Artes de Bilbao homenajeará a Plácido Arango en su reapertura
Plácido Arango será el gran protagonista de la reapertura del Museo de Bellas Artes de Bilbao gracias a una exposición cedida por sus hijos y organizada conjuntamente con el Museo del Prado. La obra se inaugurará el 5 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, una vez finalizadas las obras de ampliación del edificio.
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Las entradas para las actividades del ciclo Plazara están a la venta por 3 euros en la página web del recientemente restaurado museo bilbaíno. Participarán, entre otras y otros, la compañía Aukeran y las bertsolaris Nerea Ibarzabal, Oihana Bartra, Miren Amuriza y Uxue Alberdi.
“Cuerpos geométricos” invita a Nora Aurrekoetxea y Larry Bell a interpretar a Chillida
La nueva exposición de Chillida Leku, comisariada por Estela Solana, propone un recorrido por las distintas etapas de Eduardo Chillida, desde sus primeras piezas figurativas hasta sus proyectos de carácter arquitectónico, en los que configura espacios tridimensionales. Acompañan a las obras de Eduardo Chillida una obra de Nora Aurrekoetxea y otra de Larry Bell. Se podrá ver del 25 de junio al 26 de octubre de 2026.
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El público podrá ver el miércoles el nuevo atrio del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Antes de la reinauguración del renovado museo el 5 de octubre, el público podrá visitar de forma excepcional y sin necesidad de visita previa este miércoles, 24 de junio (10:00-20:00), el nuevo atrio del edificio. Se ha procedido a la reinstalación del monumento a Arriaga creado por Francisco de Durrio y se exponen en el espacio, además, 'Lugar de Encuentro', de Eduardo Chillida y ' Bilbao' de Richard Serra.
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Tras una profunda reforma arquitectónica y museográfica, la ciudadanía tendrá entrada gratuita hasta el 21 de junio a los nuevos espacios expositivos, en los que la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao han invertido 20 397 401,53 euros.
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Hasta el 12 de octubre, la exposición "Night driver" ofrecerá a las y los visitantes pinturas, esculturas, dibujos, grabados, un libro de autor y una escenografía.