BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA
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Bilboko Arte Ederren museoak Placido Arango omenduko du fase berriaren inaugurazioan

Iragarkia
Arte Ederren Museoa
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Placido Arango izango da Bilboko Arte Ederren Museoaren berrirekitzearen protagonista nagusia, bere seme-alabek utzitako eta Prado Museoarekin batera antolatutako erakusketa bati esker. Erakusketa urriaren 5ean inauguratuko da Bilboko Arte Ederren Museoan, eraikina handitzeko lanak amaitu ondoren.

Bilboko Arte Ederren Museoa Bilbo Bizkaia Artea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

“Gorputz geometrikoak” erakusketak Nora Aurrekoetxea eta Larry Bell gonbidatu ditu, Chillida intepreta dezaten

Chillida Lekuko erakusketa berria Estela Solana komisarioak gidatu du, eta ibilbide bat proposatzen du Eduardo Chillidaren obraren aroetan zehar, lehen lan figuratiboetan hasi eta hiru dimentsioko espazioak sortzen dituzten arkitektura kutsuko azken lanetaraino. Chillidaren obrak Nora Aurrekoetxearen eta Larry Bellen pieza banarekin lagunduta ageri dira. Ekainaren 25etik urriaren 26ra egongo da bisitagai.

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