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"Uhinak": Ra Asensiren erakusketa Bilboko Euskal Museoan

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

2026ko uztailaren 8tik abenduaren 28ra bitartean bisitatu ahal izango da, Miserikordia eraikineko Kukula espazioan. Kantauriko algekin eta oxidoekin egindako beiraztatutako gresezko formak eskaintzen ditu, erakusketa-aldian eboluzionatzen duten materialak.

Museoak Artea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

“Gorputz geometrikoak” erakusketak Nora Aurrekoetxea eta Larry Bell gonbidatu ditu, Chillida intepreta dezaten

Chillida Lekuko erakusketa berria Estela Solana komisarioak gidatu du, eta ibilbide bat proposatzen du Eduardo Chillidaren obraren aroetan zehar, lehen lan figuratiboetan hasi eta hiru dimentsioko espazioak sortzen dituzten arkitektura kutsuko azken lanetaraino. Chillidaren obrak Nora Aurrekoetxearen eta Larry Bellen pieza banarekin lagunduta ageri dira. Ekainaren 25etik urriaren 26ra egongo da bisitagai.

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