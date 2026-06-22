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Publikoak asteazkenean ikusi ahal izango du Arte Ederren Bilboko Museoko Atari berria
Museo zaharberritua urriaren 5ean ireki aurretik, publikoak asteazkenean, ekainak 24 (10:00-20:00), ikusi ahalko du, salbuespen gisa eta hitzordua hartu beharrik gabe, eraikinaren Atari berria. Francisco de Durriok Arriagaren omenez egin zuen eskultura berriz jarri dute, eta ikusgai daude, halaber, 'Topalekua', Eduardo Chillidarena, eta ' Bilbao', Richard Serrarena.