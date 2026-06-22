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El público podrá ver el miércoles el nuevo atrio del Museo de Bellas Artes de Bilbao

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Publikoak asteazkenean ikusi ahal izango du Arte Ederren Bilboko Museoko Atari berria

Última actualización

Antes de la reinauguración del renovado museo el 5 de octubre, el público podrá visitar de forma excepcional y sin necesidad de visita previa este miércoles, 24 de junio (10:00-20:00), el nuevo atrio del edificio. Se ha procedido a la reinstalación del monumento a Arriaga creado por Francisco de Durrio y se exponen en el espacio, además, 'Lugar de Encuentro', de Eduardo Chillida y ' Bilbao' de Richard Serra.

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