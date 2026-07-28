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Bilboko Guggenheim, munduko zazpi mirari garaikideetako bat izateko bidean

Guggenheim Bilbao Museoak, aro garaikideko obra enblematikoa izateaz gain, Bilbo nazioarteko kultura-erreferente gisa kokatzea ahalbidetu du, eta eragin sakon zein onuragarria izan du inguruko turismoaren, ekonomiaren eta gizartearen garapenean.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guggenheim Bilbao Museoa munduko zazpi mirari garaikideetako bat izateko hautagai nagusien artean kokatu da, World Travel and Tourism Council (WTTC) erakundeak abiarazitako nazioarteko ekimenaren babesean. WTTC bidaien eta turismoaren sektoreko ordezkari nagusia da.

Deialdiaren xedea da XIX. mendetik gaur egunera arte sortutako eraikin, monumentu zein erakunde “berezienak” hautatu eta aitortza ematea, betiere tokian tokiko ingurunea eta bidaiatzeko modua sakon eraldatzen lagundu badute. Horrez gain, izendapena eskuratzeko, hautagaiek bisitariak erakartzeko, garapen ekonomikoa bultzatzeko eta turismo arduratsua sustatzeko gaitasun aparta dutela egiaztatu behar dute.

Ekimena ezagutarazteko eta erabiltzaileen botoak biltzeko helburuarekin, WTTCk webgune bat sortu du. Atari horretan, Parisko Eiffel dorrea, Guggenheim Bilbao Museoa eta Gizako Egiptoko Museo Handia nabarmentzen dira, arkitekturak eta kulturak lurralde baten bilakaeran duten ahalmen eraldatzailearen erakusgarri gisa.

Prozesua hainbat fasetan garatuko da:

  • Hautagaitzak aurkeztea: Joan den uztailaren 7an ireki zen epea eta urte amaierara arte egongo da zabalik, erabiltzaileek proposamenak erregistra ditzaten.

  • Lehen hautaketa: 2027ko urtarrilaren 7an jakinaraziko dituzte hautatutako 70 proposamenak.

  • Finalistak: Bozketa publiko baten ondoren, 30 finalista besterik ez dira geratuko zerrendan.

  • Emaitza: Azkenik, 2027ko uztailaren 7an jakinaraziko da munduko zazpi mirari garaikideak zeintzuk diren.

Bilbo Guggenheim Museoak Artea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ertibil erakusketaren 44. edizioak 18 artista berriren lanak bildu ditu

Rekalde aretoan zabaldu dute Bizkaiko artista berriei laguntzeko erakusketa ibiltaria. Urriaren 18ra arte egongo da Bilbon, eta handik Barakaldora (urriak 21-azaroak 5), Basaurira (azaroak 6-29) eta Igorrera (azaroak 30-abenduak 30) egingo du. Lehen, bigarren eta hirugarren sariak Estela Miguelek eta Markel Gonzalez Elezkanok, Natalia Suarez Ortiz de Zaratek eta Jone Elorriaga Sotok irabazi dituzte.

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