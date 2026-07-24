GUGGENHEIM BILBAO
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Guggenheim Bilbao Museoak "66-76-26" iragarri du, Steve McQueenek museoarentzat sortutako lana

Instalazioak aurrez aurre jartzen ditu hamarkada batez bereizitako Nina Simoneren (1966) eta David Bowieren (1976) "Wild is the Wind" interpretazio mitikoak.

Steve McQueen erakusketa argazkia
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guggenheim Bilbao Museoak Steve McQueenek museoarentzat garatutako “66-76-26” instalazioa iragarri du; urritik aurrera, "Wild is the Wind" abestiaren bi grabazio enblematiko bilduko ditu lanak.

Ilunpean dagoen areto batean bizi daitekeen zentzumen-esperientzia sakon honek Nina Simonek (1966), Dimitri Tiomkin eta Ned Washingtonen jatorrizko kanta berrinterpretatuz eta David Bowiek (1976) egindako bertsioak jarriko ditu oihartzunean.

Museoak zehaztu duenez, hamarkada bateko aldearekin grabatutako bi bertsio horien arteko elkarrizketak pieza beste ikuspegi batetik entzun dezan gonbidatzen du ikuslea. Museoak adierazi duenez, melodia hau "maitasun-kanta eta nostalgia-oihua" gisa definitzen da.

Funtsezko ardatza izan da Steve McQueen artistaren ibilbidean, hogeita hamar urtean baino gehiagoan. Erakusketa datorren urriaren 9tik otsailaren 21era bitartean egongo da ikusgai.

 

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