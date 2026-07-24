Guggenheim Bilbao Museoa anuncia “66-76-26”, una obra de Steve McQueen creada en exclusiva para el museo

El Museo Guggenheim Bilbao ha anunciado “66-76-26”, la instalación de Steve McQueen concebida específicamente para el Museo Guggenheim Bilbao, que a partir de octubre reunirá dos emblemáticas grabaciones de "Wild is the Wind".

Una profunda experiencia sensorial en una sala en penumbra, donde resuenan a capela las voces de Nina Simone (1966) reimaginando el tema original de Dimitri Tiomkin y Ned Washington y la versión de David Bowie (1976).

Según detalla el museo, ambas interpretaciones separadas por una década exacta, invita al espectador a redescubrir la pieza desde una perspectiva inédita. Esta melodía, que el propio museo define como una "canción de amor, elegía y grito de nostalgia", ha sido una constante en la trayectoria de Steve McQueen durante más de treinta años.

La muestra abrirá sus puertas del 9 de octubre al 21 de febrero del próximo año.