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Guggenheim Bilbao Museoa anuncia “66-76-26”, una obra de Steve McQueen creada en exclusiva para el museo

La instalación confronta a capela las míticas interpretaciones de “Wild is the Wind" a cargo de Nina Simone (1966) y David Bowie (1976), dos versiones icónicas separadas por un intervalo exacto de diez años.

Steve McQueen erakusketa argazkia
Euskaraz irakurri: Guggenheim Bilbao Museoak "66-76-26" iragarri du, Steve McQueenek museoarentzat bakarrik sortutako lana
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Agencias | EITB

Última actualización

El Museo Guggenheim Bilbao ha anunciado “66-76-26”, la instalación de Steve McQueen concebida específicamente para el Museo Guggenheim Bilbao, que a partir de octubre reunirá dos emblemáticas grabaciones de "Wild is the Wind".

Una profunda experiencia sensorial en una sala en penumbra, donde resuenan a capela las voces de Nina Simone (1966) reimaginando el tema original de Dimitri Tiomkin y Ned Washington y la versión de David Bowie (1976). 

Según detalla el museo, ambas interpretaciones separadas por una década exacta, invita al espectador a redescubrir la pieza desde una perspectiva inédita. Esta melodía, que el propio museo define como una "canción de amor, elegía y grito de nostalgia", ha sido una constante en la trayectoria de Steve McQueen durante más de treinta años. 

La muestra abrirá sus puertas del 9 de octubre al 21 de febrero del próximo año.

 

Museos Guggenheim Bilbao Bizkaia Arte

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