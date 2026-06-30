La serie documental “Harri biguna” propone una lectura “crítica y contemporánea” del arte desde una perspectiva feminista

Desde hoy, 30 de junio, ya está disponible para el público en las plataformas Primeran y ETB ON “Harri biguna”, la serie documental de seis episodios dirigida por Tamara García.

“Harri Biguna” propone, en euskera, una mirada “innovadora” sobre la historia del arte contemporáneo vasco. A lo largo de seis episodios, la serie analiza “cómo se ha construido el relato artístico oficial y qué voces han quedado fuera de él” desde los años 1960 hasta la década del 2000.

La serie propone una lectura “crítica y contemporánea” del arte, según sus creadoras, desde una perspectiva feminista: “La serie cuestiona conceptos tradicionalmente asumidos como neutros, la calidad, la autoría o la relevancia artística, y evidencia cómo estos han estado condicionados por factores sociales, políticos y de género”.

A través de entrevistas con artistas, comisarias y especialistas, así como del uso de materiales de archivo y una propuesta estética basada en el collage, la serie construye “un relato coral que sitúa en el centro las narrativas históricamente invisibilizadas”.