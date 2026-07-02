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La muestra "Kooperatiba" reúne la obra de Carla Filipe y Taxio Ardanaz en Tabakalera

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Carla Filipe eta Taxio Ardanaz artisten lana batu du "Kooperatiba" erakusketak, Tabakaleran

Última actualización

Comisariada por Ángel Calvo Ulloa, la exposición recoge el trabajo de los artistas Carla Filipe y Taxio Ardanaz, , que abordan el pasado reciente y la memoria histórica a través de los documentos generados por diferentes movimientos políticos y sociales. Se abrirá el 3 de julio en el centro donostiarra, y se podrá visitar hasta el 10 de enero. 

Tabakalera Arte

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