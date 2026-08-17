Las entradas para las sesiones del Festival de Cine de San Sebastián en el Velódromo salen a la venta este martes
Este martes a las 10:00 horas se pondrán a la venta las entradas para las sesiones en el Velódromo del 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará en la capital gipuzkoana del 18 al 26 de septiembre.
La sala más grande del Festival con capacidad para 2000 personas acogerá este año las proyeccciones de los estrenos mundiales de Karateka y Muguruza FM 40 Tour, además del primer capítulo de una nueva temporada de Go!azen.
A estas tres grandes citas se les suman el tradicional Concierto & Proyección, organizado junto a Euskadiko Orkestra y la Fundación SGAE, la retransmisión de la gala de clausura y las sesiones matinales de Ikastetxeak Belodromoan.
Dos estrenos mundiales y Go!azen13
El lunes, 21 de septiembre a las 19:00 horas, se proyectará Karateka, el tercer largometraje de Aritz Moreno (San Sebastián,1980). El filme, en cuyo reparto figuran nombres como Andrea Ros, Patrick Criado o Ernesto Alterio, cuenta la historia de Sandra Sánchez, una mujer que desafió todas las convenciones hasta conquistar el oro olímpico de karate, en la modalidad de kata, a los 39 años.
El Velódromo acogerá el jueves, día 24 de septiembre a las 19:00 horas, la proyección de Muguruza FM 40 Tour, codirigido por Ander Merino Etxebeste (San Sebastián, 1995) y Fermin Muguruza (Irun, 1963). El documental, realizado en el contexto de la última gira musical de Muguruza, retrata sus 40 años de "compromiso, resistencia cultural y canciones convertidas en identidad colectiva".
El viernes, 25 de septiembre a las 18:30 horas será el turno de Go!azen 13. Itziar Gómez Sarasola (Errenteria, 1964) volverá a llevar a la pantalla gigante y al escenario del Velódromo esta sesión para el público infantil y juvenil. Aunque nació como una película televisiva, la serie cumple ya 13 temporadas, y en cada una de ellas, muestra un nuevo verano en el campamento de Basakabi.
Las entradas para las proyecciones del Velódromo tienen un precio de 8,75 euros y se podrán adquirir a través de la web del Festival y de Kutxabank. Solamente se permite adquirir cuatro entradas por sesión, y a quien compre diez o más entradas en una sola operación, se le aplicará un descuento del 25 %. También se aplican descuentos con la tarjeta de Donostia Kultura (solamente en taquilla) y la Gaztetxartela de Kutxabank.
Sesión visual de bandas sonoras
En cuanto al Concierto & Proyección tendrá lugar el sábado, 19 de septiembre a las 18:00 horas. El espectáculo aúna la interpretación sinfónica de bandas sonoras y un montaje de escenas de las películas que las inspiraron.
La entrada es gratuita, pero será preciso recoger la invitación correspondiente, que estará disponible del 12 al 18 de septiembre en el punto de información del Festival de San Sebastián en el Kursaal, así como en la oficina de Donostia Turismo (Ijentea, 1) y el mismo día del concierto en el propio Velódromo.
Cine y ciencia para el público más joven
Finalmente, el Velódromo también será el escenario matinal de Ikastetxeak Belodromoan, iniciativa que permite a miles de niñas y niños de entre 6 y 11 años disfrutar de la proyección de una película que vincula cine y ciencia.
Estas sesiones coorganizadas por el Festival de San Sebastián, el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Filmoteca Vasca pretenden transmitir una imagen positiva de la ciencia al alumnado de los centros escolares del territorio, además de mostrar la fuerte vinculación de la ciudad con la investigación científica.
Sesión triple para cerrar el Zinemaldia
Además, como es habitual, en la última jornada del Festival, que este año se desarrollará el sábado 26, el Velódromo acogerá, desde las 18.00 horas, la proyección de la película que cerrará Perlak, la retransmisión en directo de la gala de clausura y la proyección del filme que clausurará la Sección Oficial. Esta sesión tendrá un precio de 15 euros.
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