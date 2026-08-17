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Muere la actriz Hayden Panettiere, protagonista de 'Scream' y 'Héroes', a los 36 años

El representante de la actriz ha confirmado la noticia, aunque de momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.
Muere Hayden Panettiere, actriz de Héroes y Scream
La actriz Hayden Panettiere, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Hayden Panettiere aktorea hil da, 'Scream' eta 'Heroes'-eko protagonista, 36 urte zituela
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Agencias | EITB

Última actualización

La actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror Scream o en series como Héroes o Nashville, ha fallecido este domingo a los 36 años, según ha confirmado su representante a la cadena ABC News. 

"Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden", ha declarado su padre, Skip Panettiere, en un comunicado.

El padre de la actriz, quien no ha informado de las causas del fallecimiento, ha pedido además privacidad "mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".

Panettiere, quien comenzó su carrera con tan solo cinco años en series como "Sólo se vive una vez" y "Guiding Light", desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine. Es televisión es conocida por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie "Heroes", y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical "Nashville", por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. 

En el ámbito cinematográfico, es más conocida por su papel de Kirby en la saga de cine Scream

Estados Unidos Cine

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