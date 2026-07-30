“Inurri itsuak”, de Igor Legarreta, llegará a los cines el 9 de octubre

El guion está escrito por Legarreta y Andoni de Carlos (Faisaien irla, Altsasu, Goya por Handia), y el largometraje ha sido rodado en Bilbao, Elorrio, Galdakao, Getxo, Gorliz y Mundaka así como en unos grandes decorados de la capital de Bizkaia.

La película cuenta con Imanol Nabea como director de fotografía, Mikel Serrano es el director de arte, Maite Tarilonte se encarga del vestuario, Abigail Machado del maquillaje, Clara Domínguez de la peluquería, Maialen Sarasua es la montadora y Pascal Gaigne firma la banda sonora original.

Bizkaia, 1935. Un duro temporal hace encallar un barco inglés con toneladas de carbón en su interior. Durante la noche, los vecinos de Algorta se agolpan en la costa para rescatar el oro negro. Sabas Jauregui lo ve como un golpe de suerte; Josefa, su esposa, como un mal presagio. Sin atender sus ruegos, Sabas arrastra a sus hijos hacia la violenta tormenta. La familia hará lo impensable por proteger el carbón que podría salvarles del invierno… o condenarles para siempre.