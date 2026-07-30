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“Inurri itsuak”, de Igor Legarreta, llegará a los cines el 9 de octubre

La película, filmada en euskera, está basada en la novela de Ramiro Pinilla y protagonizada por Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga y Carlos Santos.
"Inurri itsuak"
"Inurri itsuak"
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EITB

Última actualización

“Inurri itsuak”, tercer largometraje de Igor Legarreta (“Cuando dejes de quererme”, “Ilargi guztiak”), se estrenará en cines el próximo 9 de octubre. La película en la que participa EITB, basada en la novela “Las ciegas hormigas” del escritor getxoztarra Ramiro Pinilla, está protagonizada por Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga y Carlos Santos, y completan el reparto Unax Hayden, Patxi Bisquert, Daniel Cabrera, Kimetz Etxabe, Markel Cocó, Anuk Puértolas y Elena Uriz.

Itziar Ituño "Inurri itsuak" pelikulan

El guion está escrito por Legarreta y Andoni de Carlos (Faisaien irla, Altsasu, Goya por Handia), y el largometraje ha sido rodado en Bilbao, Elorrio, Galdakao, Getxo, Gorliz y Mundaka así como en unos grandes decorados de la capital de Bizkaia.

La película cuenta con Imanol Nabea como director de fotografía, Mikel Serrano es el director de arte, Maite Tarilonte se encarga del vestuario, Abigail Machado del maquillaje, Clara Domínguez de la peluquería, Maialen Sarasua es la montadora y Pascal Gaigne firma la banda sonora original.

Bizkaia, 1935. Un duro temporal hace encallar un barco inglés con toneladas de carbón en su interior. Durante la noche, los vecinos de Algorta se agolpan en la costa para rescatar el oro negro. Sabas Jauregui lo ve como un golpe de suerte; Josefa, su esposa, como un mal presagio. Sin atender sus ruegos, Sabas arrastra a sus hijos hacia la violenta tormenta. La familia hará lo impensable por proteger el carbón que podría salvarles del invierno… o condenarles para siempre.

Urko Olazabal "Inurri itsuak" filmean
Visitamos el inmenso decorado construido en un pabellón de Zorroza para el rodaje de ''Inurri itsuak''
''Las ciegas hormigas'' luchan por su supervivencia bajo la tormenta vizcaína
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