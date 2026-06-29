'Decorado' gana el premio Paul Grimault en el festival de Annecy
La película 'Decorado' ha ganado el premio Paul Grimault, tercer galardón en relevancia, de la Sección Oficial del Festival de Annecy, el certamen de animación más importante del circuito internacional, que se celebra en Francia.
El jurado ha destacado la singularidad artística, innovación y personalidad de la película, dirigida por el gallego Alberto Vázquez y que ya se llevó los premios Goya y Forqué a Mejor Película de Animación, entre otros galardones.
Tras su reciente estreno en Estados Unidos y su premiado paso por Annecy, 'Decorado', que cuenta con la participación de EITB y se puede ver en Primeran, se estrenará este verano en diferentes países europeos.
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