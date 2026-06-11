Durante seis días, desde el 23 hasta el 28 de junio, el festival Nouvelles Vagues, organizado por el Ayuntamiento de Biarritz y la empresa de moda Chanel, ofrecerá proyecciones de más de 30 películas en la sala Gare du Midi, en el cine Royal, el Casino y algunas pantallas especiales, como, por ejemplo, las instaladas al aire libre, a la orilla del mar.

En una programación orientada a la juventud, la Sección Oficial presenta ocho largometrajes inéditos en el Estado francés, entre ellos Les fraises, de la marroquí Laïla Marrakchi, en la que participa la actriz y directora navarra Itsaso Arana.

Un jurado internacional presidido por la actriz y cineasta estadounidense Kristen Stewart dilucidará quiénes son los ganadores o ganadoras del premio principal, el premio especial del jurado y el premio a la mejor interpretación. Stewart, además, presentará en el festival de Biarritz, fuera de competición, claro, La cronología del agua, su primer largometraje como directora.

Se podrán ver también, fuera de competición, La bola negra, con la que Los Javis han conseguido el premio a la mejor dirección en Cannes; Coward, cuyos actores Emmanuel Macchia y Valentin Campagne también fueron premiados en Cannes (ambos estarán en Biarritz); Matthias et Maxim (la presentará el propio director, Xavier Dolan); Maria Callas: lettres et mémories (presentada por la actriz Monica Bellucci), Rize (escogida y presentada por la actriz Marion Cotillard) y La dernière séance (elegida y presentada por Isabelle Huppert).

Por último, en las proyecciones especiales, se podrán ver Aro berria, primer largometraje de Irati Gorostidi, y Femmes dans l’action en Euskadi, documental de 1983 sobre el conflicto y la violencia a ojos de las mujeres dirigido por el francés Daniel Wronecki.