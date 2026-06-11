Nouvelles Vagues jaialdiak izarren dirdira piztuko du Biarritzen
Sei egunez, ekainaren 23tik 28ra, Nouvelles Vagues Biarrizko Udalak eta Chanel moda etxeak Lapurdiko udalerrian antolatzen duten zinema jaialdiak 30 zinema emanaldi baino gehiago eskainiko ditu, Gare du Midi aretoan, Royal Cineman, Kasinoan eta pantaila berezietan, hala nola kalean, itsas hegian.
Gazteei bereziki begiratzen dion programazioan, aurretik Frantziako Estatuan estreinatu gabeko zortzi film luze lehiatuko dira Sail Ofizialean, tartean Les frasises Laïla Marrakchi marokoar zinemagilearen pelikula, Itsaso Arana nafar aktorearen parte-hartzea duena.
Kristen Stewart estatubatuar aktore eta zuzendaria buru duen epaimahai batek ebatziko du zortzi film horietako zeinek merezi dituzten jaialdiko sari nagusia, epaimahairen saria eta interpretazio onenarena. Stewartek, gainera, The chronology of water, zuzendu zuen lehen film luzea, aurkeztuko du Biarrizko jaialdian, lehiaz kanpo, jakina.
Lehiaz kanpo ikusiko dira, halaber, La bola negra Los Javisi Canneseko jaialdiaren zuzendari onenaren saria ekarri zion filma, Coward Emmanuel Macchia eta Valetin Campagne aktoreei Canneseko interpretazio saria eman zien filma, Matthias eta Maxim (Xavier Dolan zuzendariak berak aurkeztuko du), Maria Callas: lettres et mémories (Monica Bellucci aktoreak aurkeztuko du), Rize (Marion Cotillard aktoreak aukeratua eta aurkeztua) eta La dernière séance (Isabelle Huppertek aukeratu eta aurkeztua).
Halaber, saio berezietan, Aro berria Irati Gorostidiren lehen film luzea ikusi ahalko da, baita Femmes dans l’action en Euskadi Daniel Wronecki frantsesak zuzendu zuen 1983ko dokumentala, gatazkari eta indarkeriari emakumeen ikuspegitik begiratzen dien filma.
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