4. edizioa
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Nouvelles Vagues jaialdiak izarren dirdira piztuko du Biarritzen

Biarrizko zinema jaialdiaren 4. edizioa ekainaren 23tik 28ra egingo dute kostaldeko hirian. Kristen Stewart zuzendari eta aktorea izango da epaimahaiko burua, eta Los Javisek, Xavier Dolanek, Monica Belluccik, Marion Cotillardek eta Isabelle Huppertek parte hartuko dute.
Kristen Stewart aktorea
Kristen Stewart aktore eta zuzendaria da epaimahaiko burua. Argazkia: Emily Soto.
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Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Sei egunez, ekainaren 23tik 28ra, Nouvelles Vagues Biarrizko Udalak eta Chanel moda etxeak Lapurdiko udalerrian antolatzen duten zinema jaialdiak 30 zinema emanaldi baino gehiago eskainiko ditu, Gare du Midi aretoan, Royal Cineman, Kasinoan eta pantaila berezietan, hala nola kalean, itsas hegian.

Gazteei bereziki begiratzen dion programazioan, aurretik Frantziako Estatuan estreinatu gabeko zortzi film luze lehiatuko dira Sail Ofizialean, tartean Les frasises Laïla Marrakchi marokoar zinemagilearen pelikula, Itsaso Arana nafar aktorearen parte-hartzea duena.

Kristen Stewart estatubatuar aktore eta zuzendaria buru duen epaimahai batek ebatziko du zortzi film horietako zeinek merezi dituzten jaialdiko sari nagusia, epaimahairen saria eta interpretazio onenarena. Stewartek, gainera, The chronology of water, zuzendu zuen lehen film luzea, aurkeztuko du Biarrizko jaialdian, lehiaz kanpo, jakina.

Lehiaz kanpo ikusiko dira, halaber, La bola negra Los Javisi Canneseko jaialdiaren zuzendari onenaren saria ekarri zion filma, Coward Emmanuel Macchia eta Valetin Campagne aktoreei Canneseko interpretazio saria eman zien filma, Matthias eta Maxim (Xavier Dolan zuzendariak berak aurkeztuko du), Maria Callas: lettres et mémories (Monica Bellucci aktoreak aurkeztuko du), Rize (Marion Cotillard aktoreak aukeratua eta aurkeztua) eta La dernière séance (Isabelle Huppertek aukeratu eta aurkeztua).

Halaber, saio berezietan, Aro berria Irati Gorostidiren lehen film luzea ikusi ahalko da, baita Femmes dans l’action en Euskadi Daniel Wronecki frantsesak zuzendu zuen 1983ko dokumentala, gatazkari eta indarkeriari emakumeen ikuspegitik begiratzen dien filma. 

Biarritz Zinema Zinema

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Zazpi film labur hauek hautatu dituzte euskal film laburrak sustatu eta zabaltzeko: ‘Aho beltza' (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui eta Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) eta 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).

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Zinemaldiko kartel berriek zinemako zenbait ogibide dituzte protagonista gisa

Ricardo Darin aktore, ekoizle eta zuzendaria izango da Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioko kartel ofizialaren protagonista. Jaialdia 2026ko irailaren 18tik 26ra bitarte egingo da. Kartelak Donostiako Wallijai estudioak diseinatu ditu. Darin protagonista den kartelaren kasuan, collagea sortu dute 2024an hartutako erretratu batetik abiatuta. Poster ofizialarekin batera, gainerako sekzioetako kartelak ere eman dira ezagutzera, zinemagintzako ogibideei omenaldi egin nahian. Hala, Darinen irudia duen posterrak interpretaziora garamatza, eta gainerakoek, berriz, honako hauekin dute zerikusia: gidoia (New Directors), soinua (Horizontes Latinos), zuzendaritza (Zabaltegi-Tabakalera), muntaia (Perlak), arte-zuzendaritza (Nest), makillajea (Culinary Zinema), efektu bereziak (Zinemira) eta ekoizpena (Made in Spain). Kartel horiei Klasikoak ekimeneko hiru kartelak gehituko zaizkie laster. Aurten, Jose Giovanni zinegile, eleberrigile eta gidoilari frantsesa omeduko dute hiru kartel horien bidez.

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