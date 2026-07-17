Mikel Gurrea, Koldo Almandoz eta David Perez Sañudoren film berrienak Zinemaldiko Sail Ofizialean izango dira
Donostiako Zinemaldiak irailaren 18tik 26ra, topaldiaren 74. edizioan, ikusgai egongo diren Espainiako Estatuko ekoizpenak aurkeztu ditu gaur, ostiralarekin, Madrilen, tartean hainbat euskal pelikula.
Ekitaldi horretan “Sants” Mikel Gurrea (“Suro”, “Heltzear”) donostiar zinemagilearen film luzeak Zinemaldiko Sail Ofizialean parte hartuko duela iragarri dute eta, horrenbestez, Urrezko Maskorra eta jaialdiko gainerako sari nagusiak irabazteko lehian izango dela. Victoria Luengo eta Ariadna Gil aktoreak protagonista dituen pelikulak Bartzelonara itzuli den emakume baten istorioa du kontagai; ama zaindu behar duela, irudi erlijiosoak lapurtzen dituen talde batekin harremanetan hasiko da.
Sail Ofizialean bertan, baina lehiatik kanpo, “Azken agurra” Koldo Almandozen (“Oreina”, “Sipo phantasma”) pelikularik berriena eta “Sacamantecas” David Perez Sañudoren ("Ane", "Azken erromantikoak") azken lana proiektatuko dituzte, euskarazko filmak biak ere.
“Azken agurra”k bere idazkari gaztearekin maitemintzen den ehorztetxe bateko jabearen, Iñigo Azpitartek gorpuzten duen anitheroi baten, istorioa kontatzen du. “Sacamantecas”ek, berriz, XIX. mendean Araban izua zabaldu zuen serieko hiltzaile ospetsuaren ingurukoak pantailaratzen ditu, Antonio de la Torre eta Patricia Lopez Arnaiz aktore taldean daudela. Bi proiektu hauek EITBren parte hartzea dute.
New Directors eta Zabaltegi-Tabakalera
Javier Giner barakaldar zuzendariak (“Yo, adicto”) “Esta soledad” bere lehen film luzea aurkeztuko du New Directors zinemagileen lehen edo bigarren film luzeak biltzen dituen Zinemaldiko sailean.
Bikote baten harremanaren amaieraz dihardu filmak, zaintzak eta prekarietateak zeharkatzen duten testuinguru batean.
Bestalde, Oskar Alegria nafar zinemagileak (“Emak bakia”, “Zumiriki”, “Zinzindurrunkarratz”) “Hamalau gau” EITBren euskarazko ekoizpena aurkeztuko du Zabaltegi Tabakalera atalean, “begirada eta forma berrien bila ari den zinema” biltzen duen sailean. Alegriak Jorge Oteizaren obrari begiratu dio lan horretan.
Karatea eta rocka Belodromoan
Bestalde, Belodromoak “Karateka” Aritz Moreno donostiarrak zuzendutako filmaren eta “Muguruza FM410 Tour” irundar musikariaren iazko bira arrakastatsuari buruzko dokumentalaren emanaldiak hartuko ditu; Fermin Muguruzaren lanak EITBren parte hartzea du.
Ugaritasuna
Euskal proposamenez haraindi, Javier Ruiz Caldera eta Roberto Bueso zuzendarien azken lanak, “Cinco minutos más” eta “El mal padre”, Sail Ofizialean lehiatuko dira, eta atal horretan egongo dira, lehiatik kanpo, “El castillo” (Sandra Romero eta Elena Martín Gimeno), “Bajañí” (Fernando Trueba) eta “Ruega por nosotras” (Daniel Monzón).
“El mal hijo”, Jaime Lorenterena, New Directoresen lehiatuko da, eta Los Javis zuzendari bikoteak Perlak sailean aurkeztuko du “La bola negra”, Cannesen arrakasta erdietsi ondoren.
En Zabaltegi-Tabakalera se verán, además de lo nuevo de Oskar Alegria, “Dust. La serie del caminante: San Sebastián” (Tsai Ming-liang), “Jaleos” (Isaki Lacuesta), “Lejos de los árboles” (Meritxell Colell) y “Red Rocks / Les roches rouges” (Bruno Dumont), y en Horizontes Latinos “Cenizas en la boca” (Diego Luna), “Chicas tristes” (Fernanda Tovar), “El deshielo” (Manuela Martelli), “Moscas” (Fernando Eimbcke) y “Narciso” (Marcelo Martinessi).
Zabaltegi Tabakaleran, Oskar Alegriaren lanaz gain, “Dust. La serie del caminante: San Sebastián” (Tsai Ming-liang), “Jaleos” (Isaki Lacuesta), “Lejos de los árboles” (Meritxell Colell) eta “Red Rocks / Les roches rouges” (Bruno Dumont) ikusiko dira, eta Horizontes Latinosen “Cenizas en la boca” (Diego Luna), “Chicas tristes” (Fernanda Tovar), “El deshielo” (Manuela Martelli), “Moscas” (Fernando Eimbcke) eta “Narciso” (Marcelo Martinessi).
Zure interesekoa izan daiteke
Oliver Laxe, Tabakaleran, "HU, egin dantza inor begira ez balego bezala" proposamenarekin
Sirāt eta O que arde filmen zuzendariak aurkeztu du, Donostiako zentroan, urriaren 12ra arte ikusgai egongo den erakusketa. Jatorriz Reina Sofía Museorako sortua, instalazioak artistaren azken hamar urteetako filmazioak ditu abiapuntu, Sirāt film sarituaren unibertso bisualarekin lotura dutenak.
Ontziratu al ziren Fuchs anaiak "Winnipeg" barkuan?
Jakina fuchstarrak ez zirela itsasontziratu 2.500 iheslari Espainiako Gerraren osteko krudelkeriatik urrundu zituen Winnipeg barkuan.
Sam Neill zeelandaberritar aktorea zendu da
Jurassic Park sagan Alan Grant paleontologoarena egin zuen aktorea Pianoa eta Urri Gorriaren ehiza filmetan ere agertu zen.
Samantha Hudson espainiar musikaria da Beldurrezko Astearen kartelaren protagonista
Donostiako zinema jaialdiaren kartelak Cinemasub Itsaspeko Zinemaren Nazioarteko Zikloa omendu du, horren 50. urteurrenean. Argazkiaren koordinazioaz Pedro Mambrú arduratu da, eta Javier Bermejo eta Chus Feijóo dira bere egileak.
Ez zinen zu, Lapulapuk hil zintuen zu, Ni inguratzen lehena
Magalhaes filmak Lope de Agirre, Fritzcarraldo, Hernan Cortés, Diego de Ibarra zein Pascual de Andoyagaren antzeko konkistatzaile, menderatzaile, esploratzaile, esplotatzaile, nabigatzaile iluminatuekin zerikusi franko izan zuen Porton jaiotako Fernão de Magalhãesen delirioa azaltzen du.
Brydie O’Connor zuzendariaren "Barbara Forever" dokumentala, 2026ko Zinegoak jaialdiko sari nagusiaren irabazlea
Lanak Barbara Hammer zinegile ezagunaren bizitza, obra eta ondarea aztertzen ditu bere artxiboko materialaren bidez. Aurtengo edizioko filmik nabarmenena izan da, hiru sari irabazi baititu.
"Dekoratua" filmak Paul Grimault saria irabazi du Annecyko zinema jaialdian
Uniko euskal ekoiztetxearen filmak animaziozko zinema jaialdiaren sari garrantzitsuenetan hirugarrena bereganatu du.
ZUZENEAN: Zinegoak jaialdiaren amaiera gala
Mikel Rueda “Boga” seriea zuzentzen ari da EITBrentzat
Sei ataleko seriea Mikel Santiagok eta Txemi Parrak sortu dute, eta Mikel Losada eta Iraia Elias ditu protagonista. Primeran EITBren plataforman egongo da ikusgai.