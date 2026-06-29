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Mikel Rueda “Boga” seriea zuzentzen ari da EITBrentzat

Sei ataleko seriea Mikel Santiagok eta Txemi Parrak sortu dute, eta Mikel Losada eta Iraia Elias ditu protagonista. Primeran EITBren plataforman egongo da ikusgai.

"Boga" Mikel Ruedaren seriea
"Boga". Argazkia: Unai Mateo.
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EITB

Azken eguneratzea

Mikel Rueda bilbotar zuzendaria (Veneno, A escondidas, El doble más quince) Boga filmatzen hasi da, Mikel Santiago eta Txemi Parra idazleek Primeran EITBren plataformarako pentsatu duten euskarazko miniseriea.

Ekainaren 15ean hasi ziren Ruedak, Parrak eta Santiagok idatzi duten seriea filmatzen, Arabako eta Bizkaiko hainbat tokitan, eta antzeztaldean daude Iraia Elias (Amama, Oreina, Un fantasma en la batalla), Mikel Losada (Kutsidazu bidea, Ixabel; Ane; Los aitas), Mikel Niso, Mikel Kaye, Iker Roca, Markel Sainz eta Ander Martínez, besteak beste.

Seriearen abiapuntua bost gazteren ospakizuna da, ekoiztetxeak azaldu duenez. Beren bizitzako traineru txapelketa garrantzitsueneko finalerako sailkatu direla ospatzen ari direla, gazte bat harrapatuko dute nahi gabe.  

Zoragarri hasten ari zen uda hori gain behera joango da: gorpua urpean hondoratu eta isiltasun paktu bat hitzartuko dute, garaipenerako bidean trabarik egon ez dadin. Baina Ertzaintza desagerpena ikertzen hasiko da, eta presioa eta kulpa borborka hasiko zaizkie arraunlariei, eztanda egin arte.  

Lantaldea osatzen dute Oscar Rubiok ekoizpen zuzendaritzan, Aitor Mendilibarrek argazki zuzendaritzan, Haizea Huegunek musikaren konpositore gisa, Eider Ruizek arte zuzendaritzan, Blanca Otamendik makillaje zuzendaritzan, Aitziber Alorrek ile-apainketa arduradun gisa, Karla Biondinik eta Itxaso Beisteguik jantzien diseinuan, Angel Armadak postprodukzio zuzendaritzan eta Josu Bilbaok castingean.

Mikel Rueda zuzendaria "Boga" filmatzen

Mikel Rueda "Boga" zuzentzen. Argazkia: David Herranz. 

Zinema

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