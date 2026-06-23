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Aitor Gabilondok torturari buruzko film bat zuzenduko du

Patria seriearen sortzaileak “kontakizuna osatzeko beharra” sentitzen du, “serieak zorretan nagoela sentiarazi eta gero”. EITB proiektuan parte hartzen ari da.  

Aitor Gabilondo dirigirá una película sobre la tortura
Aitor Gabilondo. Argazkia: Charly Calderón.
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EITB

Azken eguneratzea

Aitor Gabilondo donostiar ekoizle eta gidoilariak (Patria, El príncipe, Yo adicto…) Poliziak Euskal Herrian egindako torturen gaineko pelikula filmatuko du, zinemarako egingo duen lehen proiektuan. 

Patria egin nuenean, torturen eta estatu terrorismoaren biktimekiko zor sentipen bat erne zitzaidala konturatu nintzen. Haserre ikusi nuen serie hori nolabaiteko kontakizun bakar eta behin betiko bat ezartzeko erabili zela, zeinarekin ez bainator bat. Ordudanik, istorioa osatu beharra sentitu dut”, azaldu du Gabilondok. 

Pelikulak EITBren parte-hartzea du, eta hainbat urtetako ikerketa atzean, Gabilondok topaketak izan baititu biktimekin, forentseekin, abokatuekin, guardia zibilekin, politikariekin, ikertzaileekin eta lekukoekin. Filmaren abiapuntua Kriminologiaren Euskal Institutuaren “Euskadin gertatutako tortura kasuak ikertzeko proiektua” da. 

Gabilondok ahotsa emango die, ekoiztetxeak azaldu dutenez, “denok bezala egiarako, justiziarako eta erreparaziorako eskubidea duten beste biktima baztertu horiei, bere istorioak ukatzen zituztela ikusi dutenei”. “Atxilotuek torturak ETAren aginduei jarraituta asmatzen zituztela esaten ziguten, baina gezurra zen”, esan du Gabilondok.

Zinema

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