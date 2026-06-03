74. edizioa
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Ricardo Darin argentinar aktorea izango da Donostiako Zinemaldiaren ikurra

2017an Donostia saria jaso zuen aktorearen argazkia ageri da Zinemaldiaren 74. edizioaren kartelean.
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Ricardo Darín, Donostian. Argazkia: Efe.

Azken eguneratzea

Ricardo Darín argentinar aktore, ekoizle eta zuzendaria da Donostia Zinemaldiaren 74. edizioko kartelaren protagonista; 2026ko irailaren 18tik 26ra bitartean egingo dute aurten zinema jaialdia. 

Donostiako Zinemaldiko 74. edizioaren kartela. Ricardo Darin aktorea.
Zinemaldia Zinema

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