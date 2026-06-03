74ª edición

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El actor argentino Ricardo Darín será la imagen de la 74ª edición del Zinemaldia

La fotografía del actor, galardonada con el premio Donostia en 2017, compone el cartel de la 74" edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

ZINEMALDIA RICARDO DARIN EFE 2
Ricardo Darín, recibiendo el premio Donosta. | Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Ricardo Darin argentinar aktorea izango da Donostiako Zinemaldiaren ikurra

Última actualización

El actor argentino Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) es el protagonista del cartel de la 74ª edición del Zinemaldia de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre. 

El intérprete argentino es un rostro habitual del festival, que en 2017 le entregó su máxima distinción honorífica: el Premio Donostia. Su extensa filmografía contiene títulos como El aura, El hijo de la novia, El secreto de sus ojos, Nueve reinas, l mismo amor, la misma lluvia, Relatos salvajes, Truman, 1985.

El argentino es la novena figura internacional que presta su imagen al festival, tras los carteles protagoinzados por Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes.

El póster ha sido diseñado por el estudio donostiarra Wallijai, que ha creado un collage a partir de un retrato tomado en 2024 por el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesella.

Donostiako Zinemaldiko 74. edizioaren kartela. Ricardo Darin aktorea.
Festival de Cine de San Sebastián Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X