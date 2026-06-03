El actor argentino Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) es el protagonista del cartel de la 74ª edición del Zinemaldia de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.

El intérprete argentino es un rostro habitual del festival, que en 2017 le entregó su máxima distinción honorífica: el Premio Donostia. Su extensa filmografía contiene títulos como El aura, El hijo de la novia, El secreto de sus ojos, Nueve reinas, l mismo amor, la misma lluvia, Relatos salvajes, Truman, 1985.

El argentino es la novena figura internacional que presta su imagen al festival, tras los carteles protagoinzados por Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes.

El póster ha sido diseñado por el estudio donostiarra Wallijai, que ha creado un collage a partir de un retrato tomado en 2024 por el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesella.