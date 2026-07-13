Sam Neill zeelandaberritar aktorea zendu da
Jurassic Park sagan Alan Grant paleontologoarena egin zuen aktorea Pianoa eta Urri Gorriaren ehiza filmetan ere agertu zen.
Sam Neill, Jurassic Park sagan Alan Grant haragitzeak ospetsu egin zuen zeelandaberritar aktorea, gaur, astelehenarekin, zendu da, Sidneyn, 78 urte zituela, “ezustean eta bat-batean”, familiak iragarri duenez.
“Atsekabearen atsekabeaz, bere familiak jakinarazi nahi du Sam Neill hil egin dela gaur, uztailak 13, Sidneyn, Australian. Familia inguruan izan du Samek, eta bizitza osoan zehar erakutsi zuen duintasunez hil da”, dio Instagramen argitaratu duten oharrak.
Neillek gizonezko aktore onenaren eta antzeztaldeko gizonezko aktoren onenaren Australiako Akademiaren sariak irabazi zituen, Zeelanda Berriko Zinemaren saria eta Urrezko Globoetarako hiru izendapen jaso zituen eta Emmy sarietarako bi; horietako bat irabazi egin zuen, gizonezko aktore nagusiaren sailean, Merlin seriean egindako lanagatik.
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