ZINEMA

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Ione Hernandezen ‘Hermanas’ filma Torontoko zinema jaialdian estreinatuko da

Pelikulak EITBren babesa du, eta Bizkaiko eta Madrilgo hainbat tokitan filmatu dute. Elena Anaya eta Emma Suarez aktoreak dira protagonistak.

Emma Suarez eta Elena Anaya aktoreak "Hermanas" Ione Hernandezen pelikulan.

'Hermanas' filmaren fotograma

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EITB

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Hermanas Ione Hernandez zuzendariaren (Donostia, 1970) fikziozko lehen film luzeak Torontoko Nazioarteko Zinemaldian izango du mundu mailako estreinaldia. Filmak EITBren babesa izan du, eta Bizkaiko eta Madrilgo hainbat tokitan grabatu dute.

Elena Anaya eta Emma Suarez aktoreak dira filmaren protagonistak. Chelo eta Marta izeneko bi ahizpa gorpuzte dituzte. Haien bizitza eta harremana betiko aldatuko da ustegabeko gertaera baten ondorioz eta erabaki beharko dute noraino iristeko prest dauden gehien maite dituztenak babesteko.

Carlota Keiko, Leon Martinez, Josean Bengoetxea, Aritz Kortabarria eta Nora Otxoteko aktoreak ere ikusiko ditugu film luze honetan. 

Torontoko Nazioarteko Zinemaldiak 51. edizioa ospatuko du irailaren 10etik 20ra. Ione Hernandezen opera prima zinemagile hasiberriei zuzendutako Discovery atalean hautatu dute. Hermanas filmarekin batera, sail honek beste 23 pelikula proiektatuko ditu. Kanadan estreinatu ostean, udazkenean iritsiko da filma gure zinemetara.

Ione Hernandez zuzendari eta gidoilariaren fikziozko lehen film luzea da honako hau. Donostiarrak prestakuntza zabala du ikus-entzunezkoen munduan. Zinemagile gisa, nazioarteko ibilbidea duten hainbat film labur eta dokumental zuzendu eta idatzi ditu. Laburrak Kimuak eta Madrid en corto programetan aukeratuak izan dira eta 1 % Esquizofrenia film luze dokumentala zinema-aretoetan estreinatu zen. 

Hermanas filmaren grabazioa 2025eko udazkenean hasi zen, Ventana CineMad 2021ko lehen saria irabazi eta MAFFetan hautatua izan ondoren.

Zinema

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