Un fallecido y cuatro heridos en un atropello por un camión de la basura en Pamplona

Una persona ha fallecido y otras cuatro han resultados heridas este domingo al ser arrolladas por un camión de la basura en la calle Navarrería, en el Casco Antiguo de Pamplona (Navarra). Dos de los heridos se encuentran hospitalizados, con pronóstico muy grave; y, las otras dos, con pronóstico leve.

El suceso ha ocurrido en torno a las 15:30 horas de este domingo, cuando, por causas que se investigan, un camión de recogida de vidrio ha caída sin control cuesta abajo. Al parecer, el vehículo ha sufrido una avería en el sistema de frenado, lo que ha provocado que el conductor perdiera el control.

Efectivos de la Policía Municipal y Foral han cerrado el acceso a la calle para así facilitar la llegada de las ambulancias y el resto de los servicios de emergencia.

Según han informado varios testigos del accidente, el vehículo habría golpeado a varias personas contra la pared de un edificio, a la altura del bar Los Burgos. Y es que, el casco antiguo de la ciudad se contaba con una importante afluencia de gente, debido a diversos actos.

Maria Chivite, "consternada"

La presidenta de Navarra, María Chivite, se ha mostrado "consternada" por el trágico suceso de esta tarde en la capital navarra.

"Mi pésame a familia y amistades de la persona fallecida, y ánimo a los heridos deseando una pronta recuperación", ha señalado la Chivite.

Además, la presidenta ha asegurado estar con contacto con el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, con el objetivo de "colaborar en todo lo necesario".