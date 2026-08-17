Los bomberos mantienen controlado y perimetrado el incendio forestal de Llanteno (Álava), cuyas labores de extinción se mantienen este lunes, según han informado este lunes fuentes de la Diputación Foral de Álava, tras calcinar unas 100 hectáreas.

En estos trabajos han intervenido en los últimos días bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, además de la brigada foral de Agricultura, otras dos brigadas de Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria, la guardería forestal de Agricultura y cinco helicópteros.

Una vez ha mejorado la situación, se han ido retirando paulatinamente dotaciones de Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria, así como los medios aéreos enviados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta forma, continúan las labores para sofocar las llamas los bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, la Brigada de Agricultura, bulldozers guiados por guardas forestales y el helicóptero de Emergencias de Euskadi.