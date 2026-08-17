INCENDIOS FORESTALES
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Continúan las labores de extinción del incendio de Llanteno tras quedar controlado

En la zona permanecen los bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, la Brigada de Agricultura, bulldozers guiados por guardas forestales y el helicóptero de Emergencias de Euskadi.
VITORIA, 14/08/2026.- Los bomberos han logrado perimetrar el incendio forestal reavivado este jueves en el concejo de Llanteno (municipio de Ayala, Álava), que ha obligado a desalojar cuatro caseríos, y han estabilizado el flanco oeste, el más próximo a Artziniega. Fuentes de la Diputación de Álava han explicado que los equipos de extinción trabajan ahora en estabilizar el flanco este del incendio, el más cercano al municipio de Amurrio. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
El incendio declarado en Llanteno. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Llantenoko sutearen azken ordukoa, Araba: Kontrolatuta eta perimetratuta, baina ez itzalita
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Agencias | EITB

Última actualización

Los bomberos mantienen controlado y perimetrado el incendio forestal de Llanteno (Álava), cuyas labores de extinción se mantienen este lunes, según han informado este lunes fuentes de la Diputación Foral de Álava, tras calcinar unas 100 hectáreas

En estos trabajos han intervenido en los últimos días bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, además de la brigada foral de Agricultura, otras dos brigadas de Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria, la guardería forestal de Agricultura y cinco helicópteros.

Una vez ha mejorado la situación, se han ido retirando paulatinamente dotaciones de Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria, así como los medios aéreos enviados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta forma, continúan las labores para sofocar las llamas los bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, la Brigada de Agricultura, bulldozers guiados por guardas forestales y el helicóptero de Emergencias de Euskadi.

Araba-Álava Incendios Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

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