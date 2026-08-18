Estabilizado el incendio de Llanteno, aunque continúan los trabajos de vigilancia y enfriamiento
Aunque la situación ha mejorado, sigue habiendo puntos calientes, por lo que los bomberos de Vitoria-Gasteiz y Espejo continúan trabajando sobre el terreno. El Ayuntamiento de Ayala pide a la población que no se acerque a la zona del incendio para no entorpecer la labor de los bomberos.
La situación en Llanteno parece que empiza a dar un respiro, ya que el incendio que esta última semana ha provocado gran preocupación en la zona ya está estabilizado. "No está totalmente extinguido pero, el hecho de que no vaya a peor ya es una buena noticia", ha reconocido a Orain.eus el alcalde de Ayala, Pruden Otegi.
Según ha explicado, ya no hay llamas vivas pero "todavía hay puntos a 100 ºC", principalmente los tocones de los árboles. El mayor riesgo es que el viento provoque chispas y se reaviven las llamas, por lo que los bomberos de Vitoria-Gasteiz y Espejo continúan trabajando en labores de vigilancia y enfriamiento.
El fuego se declaró el lunes de la semana pasada y, aunque se logró controlar, el jueves se reavivó. Durante el fin de semana lograron por fín, perimetrar y controlar las llamas, y desde entonces, se han ido retirando paulatinamente los recursos y equipos de bomberos que han trabajado en el lugar. El fuego ha calcinado una zona de unas 100 hectáreas .
Desde el Ayuntamiento de Ayala han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no se acerque al lugar afectado, para no obstaculizar la labor de los bomberos que aún trabajan en el lugar.
Además, el Gobierno Vasco ha informado de que se ha reabierto la carretera A-3634, que tuvo que ser cortada por fuego, aunque desde el Ayuntamiento de Ayala llaman a circular con precaución.
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