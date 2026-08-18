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Llantenoko sutea egonkortuta dute eta zaintza- eta hozte-lanetan ari dira suhiltzaileak

Egoerak onera egin duen arren, puntu beroak daude oraindik eta lanean jarraitzen dute Gasteizko eta Espejoko suhiltzaileek. Aiarako Udalak herritarrei eskatu die ez gerturatzeko sute-eremura, suhiltzaileen lana ez oztopatzeko.
VITORIA, 14/08/2026.- Los bomberos han logrado perimetrar el incendio forestal reavivado este jueves en el concejo de Llanteno (municipio de Ayala, Álava), que ha obligado a desalojar cuatro caseríos, y han estabilizado el flanco oeste, el más próximo a Artziniega. Fuentes de la Diputación de Álava han explicado que los equipos de extinción trabajan ahora en estabilizar el flanco este del incendio, el más cercano al municipio de Amurrio. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Suhiltzaileak, egunotan, Llanteno inguruan. 

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Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Llanteno inguruan arnas hartzen hasi dira, azken astean kezka handia eragin duen sutea egonkortuta baitago jada. "Ez dago guztiz itzalita, baina okerrera ez joatea bera jada bada albiste ona", hala aitortu dio Orain.eus-i Pruden Otegi Aiarako alkateak. 

Azaldu duenez, sugar-bizirik ez dago jada baina "badira oraindik 100 ºC-ra dauden puntuak", zuhaitzen motzondoak nagusiki, eta haizeak txinpartak berriz piztea eragin dezakeenez, lanean jarraitzen dute Gasteizko eta Espejoko suhiltzaileek, zaintza- eta hozte-lanetan.  

Iragan asteko astelehenean piztu zen sua eta, laster kontrolatzea lortu zuten arren, ostegunean atzera bizitu egin zen. Asteburuan garrak perimetratu eta kontrolpean hartzea lortu ondoren, pixkanaka erretiratzen joan dira bertan lanean aritu diren baliabide eta suhiltzaile-talde gehienak. Suak 100 hektarea inguruko eremua kiskali du.

Aiarako Udaletik deia egin diete herritarrei, ez daitezen gerturatu sua izan den tokira, ez dezaten oztopatu oraindik ere lanean ari diren suhiltzaileen lana. 

Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, zabalik dago atzera suagatik itxi behar izan zuten A-3634 errepidea. Hala ere, Udaletik inguruetan adi gidatzeko deia egin dute. 

 

Suteak Araba Gizartea

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