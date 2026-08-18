Llantenoko sutea egonkortuta dute eta zaintza- eta hozte-lanetan ari dira suhiltzaileak
Llanteno inguruan arnas hartzen hasi dira, azken astean kezka handia eragin duen sutea egonkortuta baitago jada. "Ez dago guztiz itzalita, baina okerrera ez joatea bera jada bada albiste ona", hala aitortu dio Orain.eus-i Pruden Otegi Aiarako alkateak.
Azaldu duenez, sugar-bizirik ez dago jada baina "badira oraindik 100 ºC-ra dauden puntuak", zuhaitzen motzondoak nagusiki, eta haizeak txinpartak berriz piztea eragin dezakeenez, lanean jarraitzen dute Gasteizko eta Espejoko suhiltzaileek, zaintza- eta hozte-lanetan.
Iragan asteko astelehenean piztu zen sua eta, laster kontrolatzea lortu zuten arren, ostegunean atzera bizitu egin zen. Asteburuan garrak perimetratu eta kontrolpean hartzea lortu ondoren, pixkanaka erretiratzen joan dira bertan lanean aritu diren baliabide eta suhiltzaile-talde gehienak. Suak 100 hektarea inguruko eremua kiskali du.
Aiarako Udaletik deia egin diete herritarrei, ez daitezen gerturatu sua izan den tokira, ez dezaten oztopatu oraindik ere lanean ari diren suhiltzaileen lana.
Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, zabalik dago atzera suagatik itxi behar izan zuten A-3634 errepidea. Hala ere, Udaletik inguruetan adi gidatzeko deia egin dute.
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