Eguzki eklipsearen ondoren, beste bat dator: ilargiarena, partziala, hilaren 28an
Joan den abuztuaren 12ko eguzki-eklipse osoaren ondoren, zeruak fenomeno astronomiko berri bat eskainiko du: abuztuaren 28ko gauean ilargiaren eklipse partziala ikusiko da, eta ilargiaren diskoaren % 93 estaliko du, gutxi gorabehera. Begi hutsez ikusi ahal izango da, instrumentazio berezirik gabe.
2026ko abuztuaren 28an, abuztuaren 12ko eguzki-eklipse osoa gertatu eta bi aste eskasera, hurrengo fenomeno astronomikoa iritsiko da. Ilargi eklipse partziala izango da, eta ilargi diskoaren % 93, gutxi gorabehera, estalita geratuko da.
Begi hutsez egin ahal izango da, ilargi-eklipse bat ikusteak ez baitakar inolako arriskurik ikusmenerako. Ez da beharrezkoa izango tresna berezirik erabiltzea, nahiz eta prismatiko edo teleskopio batzuek ilargiaren gainazala xehetasun handiagoz hautemateko aukera eman dezaketen.
Beraz, Euskadin posible izango da fase partzial osoa jarraitzea, betiere eguraldiak eta zerumugaren ikuspenak horretarako aukera ematen badute.
Eklipse hau abuztuaren 12ko eguzki-fenomenoarekin hasi zen eklipseen ziklo berekoa da. Eklipseetan, eguzkia, lurra eta ilargia modu jakin batean lerrokatzen dira, eta, horri esker, gorputz baten itzala beste baten gainean proiektatzen da.
Noiz izango dira hurrengo eguzki eklipseak?
2026ko abuztuko eguzki eklipsearen ondoren, urtebete baino gutxiago beharko da Euskal Herritik eguzki eklipse bat berriro ikusteko.
2027ko abuztuaren 2a: eguzki-eklipse partziala, eguzki-diskoaren % 75 inguru estalita geratuko da.
2028ko urtarrilaren 26a: eguzki-eklipse partzial berria, eguzkiaren % 77, gutxi gorabehera, estalita.
Bi kasuetan eklipse partzialak izango dira, eta, beraz, eguzkia ez da erabat ezkutatuko, aurrekoan bezala. Edozein eguzki-eklipse behatzeko, ezinbestekoa izango da begi-babes egokia erabiltzea eta inoiz ez zuzenean eguzkiari begiratzea.
Noiz izango dira Ilargiaren hurrengo erabateko eklipseak?
Egutegi astronomikoak hainbat aukera eskaintzen ditu datozen urteetan ilargi eklipse osoak ikusteko.
2028ko abenduaren 31: ilargi eklipse osoa.
2029ko ekainaren 26a: ilargi eklipse osoa.
2029ko abenduaren 20a: ilargi eklipse osoa.
Erabateko ilargi-eklipseak Lurra Eguzkiaren eta Ilargiaren artean kokatzen denean gertatzen dira, eta gure planetak bere itzala satelitean proiektatzen duenean. Osotasun fasean, Ilargiak tonu gorrixka har dezake, Odolezko Ilargia bezala ezaguna.
Eguzki-eklipseak ez bezala, ilargiak zuzenean ikus daitezke, begietarako babes berezirik gabe.
Euskadiko egutegi astronomikoa
Horrela, 2026ko abuztuaren 12ko eguzki-eklipse osoa fenomeno astronomiko nabarmenen segida baten hasiera baino ez da izango. Hurrengo hitzordua 2026ko abuztuaren 28an izango da, Espainia osoan ikus daitekeen Ilargiaren eklipse partzial batekin. Euskadin, gainera, fase partzial osoari jarraitu ahal izango zaio ilargiaren ilunabarra baino lehen.
Hurrengo bi urteetan beste bi eguzki-eklipse partzial egongo dira, eta egutegia, berriz, Ilargiaren hiru eklipse osorekin osatuko da, 2028 eta 2029 urteen artean.
Horrela, zeruaren behaketaz gozatzen dutenek hainbat aukera izango dituzte berriro gora begiratzeko eta Eguzkiaren, Lurraren eta Ilargiaren posizioak fenomeno horiek nola eragiten dituen ikusteko.
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