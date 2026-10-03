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Bi gizon atxilotu dituzte Iruñean emakume bati sexu erasoa egitea egotzita

Ustezko erasotzaileak eta biktima Aranzadi auzoko kanpalekuan bizi dira, beste hainbat etxegaberekin batera. Eraso egiteaz gain, prostituitzera behartu ote duten ikertzen ari dira.

EITB

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Udaltzaingoak bi gizon atxilotu ditu Iruñean emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Erasoa Aranzadi auzoan jazo da, etxegabeak kanpatuta dauden eremu batean. 

Polizia iturriek Europa Press agentziari baieztatu dizkiote atxiloketak, baina ez diote beste azalpenik eman, kasua ikerketapean baitago. 

Diario de Navarra egunkariaren arabera, emakumea prostituzioan aritzera behartu ote duten ere ikertzen ari dira. 

Iruñea Sexu erasoak Nafarroa Indarkeria matxista Gizartea

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