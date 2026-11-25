Doluagatiko hamar eguneko baimena ostegunean sartuko da indarrean
Errege lege dekretuak, halaber, hiru laneguneko baimena ezartzen du ezkontza ahaidetasuneko edo bigarren mailako odolkidetasuneko edo ezkontza ahaidetasuneko senideen heriotzagatik, eta bi egunez luzatu ahal izango da, joan-etorriren bat egin behar den kasuetan. Ezkontza ahaidetasuneko lehen graduan aita-amaginarrebak, suhiak eta errainak sartzen dira, eta bigarrenean, ezkontidearen koinatu-koinatak, aitona-amonak eta bilobak.
Espainiako Ministroen Kontseiluak atzo onartutako errege lege dekretuak hamar lanegunera luzatu du ezkontidearen, izatezko bikotekidearen zein lehen mailako odolkidetasunezko senideen heriotzagatiko baimena, eta bihar, osteguna, sartuko da indarrean, Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) gaur argitaratu ondoren.
Araua 30 eguneko epean baliozkotu beharko du Kongresuko Diputazio Iraunkorrak, Gorteak deseginda baitaude.
Araudi berriak Langileen Estatutua eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua aldatuko ditu, eta hiru laneguneko baimena ezarriko du ezkontza ahaidetasuneko lehen mailako edo bigarren mailako odol ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen heriotzagatik. Baimen hori bi egunez luzatu ahal izango da, joan-etorria egin behar den kasuetan.
Odol ahaidetasunezko lehen mailako senideak gurasoak eta seme-alabak dira, eta bigarren mailakoak, anai-arrebak, aitona-amonak eta bilobak. Ezkontza ahaidetasunagatik, lehen graduan sartzen dira aita-amaginarrebak, suhiak eta errainak, eta bigarrenean sartzen dira ezkontidearen koinatu-koinatak eta aitona-amonak eta bilobak.
Horrela, ezkontidearen, izatezko bikotekidearen, aitaren, amaren edo semea-alabaren heriotzak hamar laneguneko baimena izateko eskubidea ematen du; anai-arrebaren, aitona-amonen, bilobaren, aitaginarreba-amaginarrebaren eta koinatu-koinataren heriotzak, berriz, hiru eguneko eskubidea ematen du, eta bost egunera luza daiteke joan-etorria egin behar den kasuetan.
Baimen berri horrek "heriotza kasuetarako dolu baimena" izena hartuko du, eta langileak nahi duenean erabili ahal izango du, hil ondorengo lau asteen barruan. Soldatapekoen kasuan, negoziazio kolektiboan aurreikusi ahal izango da aldizkako egunetan baliatzea. Funtzionarioei dagokienez, aukera zerbitzuaren beharren baldintzapean geratuko da.
Zaintzarako lanaldia egokitzea eta murriztea
Lege dekretu horrek, gainera, onartu egin du langileek eskubidea dutela lanaldiaren iraupena eta banaketa, lan denboraren antolamendua eta prestazioa egokitzeko, senitartekoak zaintzeko premiei erantzuteko baldin bada.
Eskubide hori ezkontideari zein izatezko bikotekideari, bigarren mailarainoko odol ahaidetasunezko senideei eta egoitza berean bizi diren mendeko beste pertsona batzuei ere aplikatuko zaie, baldin eta adinagatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik ezin badira beren kabuz moldatu edo zainketa aringarriak behar badituzte. Hamabi urtetik gorako seme-alabak zaintzeko egokitzapenak ere jasotzen ditu.
Enpresak negoziazio prozesu bat ireki beharko du langilearekin, eta gehienez ere 15 eguneko iraupena izango du. Epe horretan berariazko aurkakotasun arrazoiturik ez badago, eskaera onartu egin dela ulertuko da.
Era berean, eguneroko lanaldia murrizteko eskubidea aitortzen da, soldata proportzionalki murriztuta, ezkontidea zein izatezko bikotekidea edo odolkidetasuneko edo ezkontza ahaidetasuneko bigarren mailarainoko senideak zaintzeko, baldin eta senide horiek ezin badira beren kabuz moldatu eta ez badute ordaindutako jarduerarik egiten, edo zainketa aringarriak behar badituzte.
Halaber, ordaindutako baimen egun bat izango dute beharginek hiltzeko laguntza (eutanasia) jasoko duen pertsona bati laguntzeko.