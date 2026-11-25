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"Indarkeria matxistaz hitz egiten jarraitzen ez badugu, existituko ez balitz bezala da"
Indarkeria matxistak eztabaida publikoan jarraitzeko beharra azpimarratu du Arantza Gutierrez Paz EHUko Ikasketa Feminista eta Generokoak Masterraren zuzendariak, baina ez zalantzan jartzeko, baizik eta indarkeria mota desberdinak azaleratzeko eta horiei aurre egin ahal izateko.
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