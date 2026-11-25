Albiste izango dira: A25, bigarren hauteskunde-eztabaida EITBn eta alerta laranja EAEn
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko azaroaren 25ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna: azaroaren 25eko ekitaldi instituzionala 12:00etan izango da Gasteizen, eta Imanol Pradales lehendakariak eta Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak parte hartuko dute. Mugimendu feministaren gizarte-mobilizazioak arratsaldean izango dira, 18:30etik aurrera, lau euskal hiriburuetan.
-Bigarren hauteskunde-eztabaida EITBn: asteartean, EITBk bigarren hauteskunde-eztabaida eman zuen, azaroaren 29ko hauteskunde orokorren harira. Dani Alvarez, Patxi Lopez (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ), Oskar Matute (EH Bildu), Esther Martinez (PP) eta Lander Martinez (Fronte Zabala) euren proposamenak azaldu zituzten.
-Alerta laranja: Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak laranjara igo du gaurko eta biharko euriteengatik ezarritako alerta, Kantauri isurialdean 80 litro/m2 baino gehiago pilatuko direlakoan. Alerta asteazkeneko 09:00etatik osteguneko 09:00etara egongo da indarrean.