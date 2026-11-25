Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 25 de noviembre de 2026:

-Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres: el acto institucional de este 25N tendrá lugar a las 12:00 horas en Vitoria-Gasteiz, con la participación del lehendakari Imanol Pradales y la directora de Emakunde Miren Elgarresta. Las movilizaciones sociales del movimiento feminista serán por la tarde, a partir de las 18:30-19:00 horas en las cuatro capitales vascas.

-Segundo debate electoral en EITB: este martes, EITB ofreció el segundo debate electoral con motivo de las elecciones generales del 29N. Moderado por Dani Álvarez, Patxi López (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Oskar Matute (EH Bildu), Esther Martínez (PP) y Lander Martínez (Frente Amplio) desgranaron sus propuestas y detallaron qué se juega Euskadi en estas elecciones.

-Alerta naranja: la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha elevado a naranja la alerta por lluvias persistentes para hoy y mañana, ante la previsión de que se puedan acumular más de 80 litros/m2 en la vertiente cantábrica. La alerta estará activa entre las 09:00 horas del miércoles y las 09:00 horas del jueves.