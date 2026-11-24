Los matrimonios celebrados en Euskadi en el segundo trimestre de este año fueron 2345, lo que supone un aumento del 6,4 % respecto al mismo período de 2025.



Según los datos difundidos este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, del total de los matrimonios 2267 fueron entre personas de distinto sexo y 78 del mismo sexo, 52 entre mujeres y 26 entre hombres.



En Álava, con 298 matrimonios, los enlaces descendieron un 8,6 % mientras que en Bizkaia, con 1.114 matrimonios, aumentaron un 7,9 % y en Gipuzkoa, con 817, se incrementaron un 14,4 %.



El 92,7 % de las bodas fueron civiles y el 7,3 % religiosas.



Según Eustat, para 1889 esposos (84,3 %) fue su primer matrimonio, mientras que 19 viudos y 334 divorciados volvieron a contraer nupcias.



Entre las esposas, 1911 eran solteras (83,4 %), 369 divorciadas y 12 viudas.



Respecto a la distribución según la edad, el 91,3 % de los hombres y el 87,5 % de las mujeres tenían 30 años o más.