La asociación Derecho a Morir Dignamente ha criticado al Partido Popular tras anunciar su intención de derogar y aprobar una nueva ley de eutanasia si llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Asimismo, ha defendido la actual ley de eutanasia que fue aprobada en 2021 en el Estado español.

“Abolir derechos adquiridos es una característica propia de los regímenes dictatoriales o fascistas”, así comienza el documento difundido por Derecho a Morir Dignamente Euskadi a los medios en respuesta al anuncio de Feijóo.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno español, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en las últimas horas una nueva ley de eutanasia que mantenga "aquellas partes que son correctas" de la que actualmente está en vigor.

Previamente, la semana pasada, en una entrevista en un podcast, Feijóo afirmó que el PP no está de acuerdo con la ley de eutanasia y que quiere modificarla si gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre. “Esa modificación puede ser una derogación total o parcial", apostilló.