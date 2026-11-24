Derecho a Morir Dignamente defiende la actual ley de eutanasia tras apostar Feijoo por aprobar una nueva ley
La asociación Derecho a Morir Dignamente ha criticado al Partido Popular tras anunciar su intención de derogar y aprobar una nueva ley de eutanasia si llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Asimismo, ha defendido la actual ley de eutanasia que fue aprobada en 2021 en el Estado español.
“Abolir derechos adquiridos es una característica propia de los regímenes dictatoriales o fascistas”, así comienza el documento difundido por Derecho a Morir Dignamente Euskadi a los medios en respuesta al anuncio de Feijóo.
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno español, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en las últimas horas una nueva ley de eutanasia que mantenga "aquellas partes que son correctas" de la que actualmente está en vigor.
Previamente, la semana pasada, en una entrevista en un podcast, Feijóo afirmó que el PP no está de acuerdo con la ley de eutanasia y que quiere modificarla si gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre. “Esa modificación puede ser una derogación total o parcial", apostilló.
La ciudadanía avala la eutanasia
Derecho a Morir Dignamente recuerda al PP que la ciudadanía apoya muy mayoritariamente el derecho a la eutanasia, un 70 % a favor frente a un 15 % en contra, incluso entre los votantes de PP y Vox, según la última encuesta de opinión sobre el tema realizada en 2021.
Cuidados paliativos
Por otra parte, Derecho a Morir Dignamente destaca que la alternativa mencionada por Feijoo, aprobar una ley de cuidados paliativos, ya está recogida en la propia ley de eutanasia.
Es más, asegura que la eutanasia y los cuidados paliativos son complementarios.
Llamamiento a votar a favor de los derechos
Por último, Derecho a Morir Dignamente termina pidiendo a la ciudadanía que a la hora votar el 29N tenga en cuenta qué partidos defienden los derechos, en este caso el de decidir como queremos morir, y cuales quieren acabar con ellos.